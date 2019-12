Neues Studio dafür gegründet, Spiel erscheint erst in "ein paar Jahren" – Projekt soll laut Bericht seit 2015 in Arbeit sein

Ein neues "Bioshock" ist in Arbeit. Foto: 2K

Ein neues Bioshock ist in Arbeit. Dies hat Publisher 2K bestätigt und zugleich auch den Entwickler bekanntgegeben. Konkret ist für die Fortsetzung Cloud Chamber verantwortlich, das vor kurzem erst gegründet wurde. Chefin der Spieleschmiede ist Kelley Gilmore, die seit 22 Jahren in der Industrie tätig ist und bisher bei 40 Spielen beteiligt war. Das Studio wird an zwei Standorten aufschlagen: Novato in Kalifornien und Montréal in Québec.

Release erst irgendwann

Laut 2K soll Bioshock 4 erst in einigen Jahren erscheinen. Da Cloud Chamber erst kürzlich gegründet wurde, ist dies absolut nachvollziehbar. Wie Jason Schreier von Kotaku berichtet, soll das Game aber bereits seit 2015 in Entwicklung und bereits einmal komplett neu gestartet worden sein. Certain Affinity wurde demnach von 2K beauftragt. 2016 entschied sich der Publisher dann aber doch dafür, das nächste Bioshock intern zu entwickeln.

Erfinder ist nicht involviert

2017 soll die erste Arbeit an dem Projekt begonnen haben. Zugleich rekrutierte 2K immer mehr Entwickler. Laut eigenen Aussagen sollen auch einige Veteranen an Bioshock 4 arbeiten. Wie Gamespot berichtet, soll Erfinder Ken Levine allerdings nicht beteiligt sein. Dieser hat mit Ghost Story Games ein neues Studio gegründet, das bereits an anderen Spielen arbeitet. Ob Levine trotzdem irgendwie an dem Projekt beteiligt sein soll, ist allerdings offen.

Tolle Serie, harte Entwicklung

Bioshock erschien erstmals im Jahr 2007. Der vorerst letzte Teil kam mit Infinite 2013 heraus. Sämtliche Ableger des retrofuturistischen RPG-Shooters erhielt sehr viel Lob. Allerdings soll die Entwicklung der Spiele äußerst hektisch und kraftraubend abgelaufen sein. Der erste Teil wurde intern neu aufgelegt und musste dann innerhalb kürzester Zeit fertiggestellt werden. Auch bei beiden weiteren Ablegern war "Crunch", also massive Überstunden, allgegenwärtig. (dk, 10.12.2019)