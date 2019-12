Gemeinsam sollen Spieler einen Controller steuern können. Foto: Sony

Sony plant offenbar, dass bei der Playstation 5 jedes Game zu einem Multiplayer-Spiel wird. Selbst Singleplayer-Games soll man gemeinsam über das Internet spielen können. In einem Patent wird bereits auf das Feature namens "Shared Controls" eingegangen. Dieses wurde von LetsGoDigital entdeckt und im Mai 2018 von Sony eingereicht.

Ein Controller von mehreren Spielern gesteuert

Konkret können Spieler unterschiedliche Tasten des Gamepads bedienen. Bei der Xbox One gibt es mit "Co-Pilot" bereits eine ähnliche Funktion. In einem zum Patent zugehörigen Bild sieht man bereits, wie Sony sich "Shared Controls" vorstellt. So können zwei Gruppen mit jeweils drei Leuten verschiedene Bereiche des Controllers bei einem Kampfspiel steuern.

Foto: Sony

Auch Multiplayer-Rotation in Patent angedacht

In dem Patent ist auch die Rede von einer Multiplayer-Rotation für einen Spielerwechsel. Anstatt den Controller weiterzugeben, wird das Spiel einfach auf ein zusätzlich angestecktes Gamepad verlagert. Ob Sony die Features bei der nächsten Konsolengeneration implementieren wird, verrät das Patent nicht. Dort ist allerdings die Rede vom DualShock 5, also dem nächsten Controller.

Was man bislang zur Playstation 5 weiß

Bislang weiß man zur Playstation 5, dass Sony auf Hardware von AMD setzen wird und die Konsole 8K-Auflösung, natives Raytracing und 3D-Audio mit sich bringen soll. Der Hersteller will auch die Ladezeiten von Games drastisch verringern. Möglich macht dies eine SSD statt einer gewöhnlichen Festplatte. Das Design der Konsole ist unterdessen unbekannt. Bei entwischten Bildern sah man bislang nur die Entwicklerversion und die neuen Controller. (red, 10.12.2019)