Das Treffen von Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj in Paris brachte keinen Durchbruch in der Donbass-Krise

Der Normandie-Vierer in Paris. Foto: APA/AFP/Marin

Sie reden wieder: Nach mehr als drei Jahren Pause haben sich die Staats- und Regierungschefs des sogenannten Normandie-Vierers wieder getroffen, um die friedliche Lösung des Donbass-Konflikts voranzutreiben. Erstmals sind dabei auch der russische Präsident Wladimir Putin und sein seit Mai amtierender ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj zu einem Vieraugengespräch zusammengekommen. Mit einer Stunde und 20 Minuten dauerte die Aussprache deutlich länger als geplant.

Dass Kiew und Moskau wieder an einem Tisch sitzen – wenn auch von ukrainischer Seite aus in neuer Besetzung –, ist ein positives Resultat des Gipfels in Paris. Leider ist es fast das einzige. Die übrigen Ergebnisse sind eher spärlich. Konkret vereinbart wurden ein vollständiger Gefangenenaustausch und eine weitere Truppenentflechtung an drei Punkten entlang der Konfrontationslinie. Eine gesamte Entmilitarisierung der Pufferzone zu vereinbaren ist hingegen nicht gelungen. Die beiden Punkte sollen aber spätestens ab dem Jahreswechsel eine stabile Waffenruhe im Donbass gewährleisten.

20-mal Feuerpause gebrochen

Doch schon an dem in Paris erneut vereinbarten Waffenstillstand gibt es nicht nur bei Außenstehenden Zweifel: "20-mal schon haben alle Seiten eine Feuerpause vereinbart, und 20-mal wurde sie gebrochen", sagte Selenskyj, der konstatieren musste, er wisse nicht, wie die Lage vollständig zu kontrollieren sei.

Noch weniger Klarheit gibt es in den zentralen Punkten einer friedliche Lösung des Konflikts. Der Normandie-Gipfel bestätigte einmal mehr die Unantastbarkeit des Minsker Abkommens. Nicht, weil es so gut ist, sondern aufgrund fehlender Alternativen, wie es scheint. Dabei ist die Umsetzung des Minsker Abkommens unter den Konfliktparteien nach wie vor umstritten. Zwar wurde die Steinmeier-Formel nun auch offiziell auf höchster Ebene – und auf Druck Putins, der sich dementsprechend "zufrieden" mit dem Ausgang des Gipfels zeigte – bestätigt, die Streitigkeiten über die Abfolge und die konkrete Abwicklung der einzelnen Punkte bleiben jedoch bestehen.

Bedingungen für Wahl 2020

So besteht Selenskyj wie sein Vorgänger Petro Poroschenko darauf, dass Wahlen erst nach dem Abzug aller ausländischen Truppen unter Gesetzgebung der Ukraine und Kontrolle der OSZE durchgeführt werden. Putin wiederum will erst in der Region abstimmen lassen, ehe er der Ukraine die Kontrolle über die Grenzen gewährt. Ein heikler – und, wie es derzeit scheint, unauflösbarer – Gegensatz: Denn es geht darum, wer den Abstimmungsvorgang in den Separatistengebieten kontrolliert, wovon auch das Ergebnis abhängen dürfte. Wie etwaige Wahlen im Donbass im Herbst 2020 organisiert werden sollen, ist unter diesen Umständen jedenfalls noch völlig schleierhaft.

Als Durchbruch kann der Gipfel dementsprechend nicht bezeichnet werden. Angesichts der bereits im Vorfeld bekannten Differenzen war dies aber auch nicht zu erwarten. Immerhin haben sich alle Seiten darauf verständigt, sich weiter zu verständigen, also den Verhandlungsprozess aufrechtzuerhalten. In spätestens vier Monaten, so Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, werde man sich wieder zu einem solchen Gipfel treffen. Dann gibt es hoffentlich mehr Ergebnisse. (André Ballin, 10.12.2019)