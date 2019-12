Im Oktober will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die angekündigte Verschärfung der Klimaziele bis 2030 vorlegen. Foto: APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Brüssel/Wien – Nur wenige Tage nach Amtsantritt will die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Ernst machen mit dem Klimaschutz. Am Mittwoch legt sie in Brüssel ein Paket mit etwa 50 Maßnahmen vor, welche die Europäische Union bis 2050 klimaneutral und weltweit führend im Klimaschutz machen sollen. Bis 2030 will die Kommission den CO2-Ausstoß um mindestens 50 Prozent verringern.

Der Vorschlag der neuen EU-Kommission, der in Form einer etwa 16 Seiten langen Mitteilung daherkommt, sei erst der Anfang einer jahrelangen Debatte, hieß es in EU-Kreisen. "Das wird ein dickes Brett", ist man sich in der EU-Behörde des zu erwartenden Widerstands von Mitgliedstaaten und Interessenvertretern bewusst.

"Gerechter Übergangsmechanismus"

Konkret macht die EU-Kommission am Mittwoch eine Grundsatzentscheidung über die nächsten Klimaschutzmaßnahmen und legt dafür einen Zeitplan vor. Ende Jänner will die Brüsseler Behörde bereits einen Gesetzesvorschlag für einen "gerechten Übergangsmechanismus" vorlegen, der einzelnen EU-Staaten den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen finanziell abgelten soll. Der genaue Umfang sei noch in Diskussion, hieß es, erwogen würden aber "Hunderte von Millionen Euro".

Insgesamt will von der Leyen für einen Klimaschutz-Investitionsplan für die EU für die nächsten zehn Jahre eine Billion Euro mobilisieren. Die Diskussion steht in engem Zusammenhang mit der derzeit laufenden Debatte über das EU-Mehrjahresbudget von 2021 bis 2027, ein Viertel der Ausgaben soll nach dem Willen der EU-Kommission Klima-relevant sein.

EU-Gipfel am Donnerstag

Ende Februar oder Anfang März will die EU-Kommission dann einen Vorschlag unterbreiten, wie das Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 in einem EU-Klimagesetz verbindlich verankert wird. Eine neuerliche Diskussion darüber wird es beim EU-Gipfel am kommenden Donnerstag und Freitag in Brüssel geben. Im Juni hatten Polen, Ungarn, Tschechien und Estland das Ziel der EU-Klimaneutralität bis 2050 nicht mitgetragen. Estland hat mittlerweile seinen Widerstand dagegen aufgegeben, die anderen drei Länder würden noch auf die angekündigten finanziellen Kompensationen warten, sagten EU-Diplomaten.

Im Oktober will von der Leyen dann die angekündigte Verschärfung der Klimaziele bis 2030 vorlegen. Bisher hat die EU eine Absenkung der Treibhausgas-Emissionen von 40 Prozent vorgesehen. Am Mittwoch soll eine Bandbreite von mindestens 50 bis zu 55 Prozent von der neuen EU-Kommission kommen. Die Details müssen dann noch bis Herbst ausgearbeitet werden.

Importzölle geplant

Das Maßnahmenpaket von der Leyens enthält noch weiteren Konfliktstoff. So will die EU-Kommission auch eine CO2-Grenzsteuer einführen, die Staaten wie die USA, die sich nicht zu dem Pariser Klimaabkommen bekennen, mit Importzöllen bestrafen soll. Von der Leyen trete dabei durchaus als "Anti-Trump" auf, hieß es in EU-Kreisen.

Außerdem will von der Leyen am Mittwoch im Rahmen des "Green Deal" auch bereits eine Reform der Energiesteuer-Richtlinie ankündigen. Damit sollen Steuerbefreiungen für Treibstoffe in der Luft- und Schifffahrt gestrichen werden. Den Anteil der Gratis-Zertifikate im Emissionshandel will die EU-Kommission deutlich reduzieren und auch den Straßenverkehr in den Emissionshandel einbeziehen. Finanzprodukte sollen in der EU nach neuen Klima-Kriterien taxiert, Vorteile für Investitionen in fossile Brennstoffe abgeschafft und Investments in Öko-Bereiche gefördert werden.

Nachbesserungen nötig

2020 will die EU-Kommission überdies Korrekturmaßnahmen zu den nationalen Klimaschutzplänen vorschlagen. Mit Ausnahme der Erneuerbaren hält die EU-Behörde auch die von Österreich geplanten Maßnahmen in den Bereichen Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft noch nicht für ehrgeizig genug.

Sollte beim EU-Gipfel Ende dieser Woche kein Konsens zur EU-Klimaneutralität 2050 erzielt werden, ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Die Gesetzgebung muss nämlich von den Umweltministern der EU und vom Europaparlament beschlossen werden. Die Minister entscheiden mit einer qualifizierten Mehrheit, Polen und andere Staaten könnten überstimmt werden.

Finanzielle Kompensationen will die EU nicht nur an die Staaten, sondern auch an sozial Benachteiligte leisten, die sich die Kosten der Klima-Transition nicht leisten können. So soll etwa das Umrüsten auf klimafreundlichere Heizungen unterstützt werden. "Wir werden auf die 2,2 Millionen österreichischen Pendler nicht vergessen", sagte ein EU-Diplomat. Auch werde die EU kein Fleischverbot dekretieren. (APA, 10.12.2019)