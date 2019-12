1. TRB Hutong, Peking, China

Foto: Tripadvisor

Ein modernes Dinner in historischer Atmosphäre: Das TRB Hutong in Peking wurde in einem 600 Jahre alten Tempel eingerichtet. Die Küche ist europäisch mit besonderem Schwerpunkt auf französischen Spezialitäten. So werden beispielsweise Hummer und pochierte Jakobsmuscheln serviert.



2. Epicure, Paris, Frankreich

Foto: Tripadvisor

Im Epicure im Pariser Hotel Le Bristol ist ein erfahrener Sternekoch am Werk: Der Küchenchef ist mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet und blickt bereits auf 20 Dienstjahre im Epicure zurück, zehn davon mit drei Sternen. Auf der Speisekarte stehen unter anderem gefüllte Makkaroni, schwarzer Trüffel, Artischocken und Foie gras.



3. Ristorante Villa Crespi, Orta San Giulio, Italien

Foto: Tripadvisor

Das italienische Restaurant Villa Crespi, das zwei Michelin-Sterne trägt, wird vom berühmten Koch Antonino Cannavacciuolo geleitet. Ausgewählte hochwertige Lebensmittel sind die Basis einer kreativen und überzeugenden mediterranen Küche. Angeboten werden sowohl feste Degustationsmenüs als auch Essen à la carte, begleitet von einer 1.800 Sorten umfassenden Weinkarte.

"Antonino Cannavacciuolo ist ein Meister seines Fachs mit einer unvergleichlichen künstlerischen Handschrift. Definitiv ein einmaliges Erlebnis!", schreibt ein Tripadvisor-Nutzer.

4. Restaurante Benazuza, Cancún, Mexiko

Foto: Tripadvisor

Im Grand Oasis Sens, einem Resort in Cancún, Mexiko, liegt das Restaurant Benazuza. Hier bietet sich ein unvergleichliches kulinarisches Erlebnis, denn für das 15-Gänge-Menü gibt es keine Speisekarte. Für jeden Gang werden traditionelle mexikanische Zutaten verwendet.

5. The Jane, Antwerpen, Belgien

Foto: Tripadvisor

Das The Jane eröffnete im Jahr 2014 in der früheren Kapelle des Militärkrankenhauses in Antwerpen. In diesem Zuge wurden die Kapelle und die gesamte Anlage nach Jahren des Leerstands renoviert und erscheinen im neuen Glanz. Ein besonderes Highlight: Von jedem Platz aus kann man einen Blick in die offene Küche werfen.

Ein Reisender schreibt: "Ich habe schon viele Michelin-Restaurants weltweit besucht, und das The Jane trägt seine zwei zu Recht."

6. Le Brouillarta, Saint Jean de Luz, Frankreich

Foto: Tripadvisor

Saisonale baskische Speisen mit Strandblick – das bietet das Le Brouillarta im französischen Saint Jean de Luz. Der fangfrische Fisch stammt direkt vom nahe gelegenen Ciboure-Markt.

7. David’s Kitchen, Chiang Mai, Thailand

Foto: Tripadvisor

Das David's Kitchen im thailändischen Chiang Mai ist fest in Familienhand. Es gehört David, einem Londoner, der vor 18 Jahren nach Thailand auswanderte, seiner Frau sowie seinem Küchenchef und Geschäftspartner Chef O. Neben klassischen französischen Spezialitäten werden auch Gerichte mit asiatischen Einflüssen serviert. Geheimtipps sind die mit weißem Portwein verfeinerte Hummerschaumsuppe, Neuseeländische Lammkeule in Panang-Curry an gedämpftem Reis und Boeuf Bourguignon mit Kartoffelpüree.



8. El Celler de Can Roca, Girona, Spanien

Foto: Tripadvisor

Der Celler de Can Roca liegt im spanischen Girona und wird von den drei Roca-Brüdern Josep, Jordi und Joan betrieben. Auf der Karte steht unter anderem ein echter Klassiker, der so beliebt ist, dass er seit 1988 serviert wird: Hummertorte mit Herbsttrompeten.

"Ich könnte Seiten des Lobes schreiben, aber mein Ratschlag ist: hingehen und sich verwöhnen lassen", schreibt ein Tripadvisor-Nutzer.

9. Aramburu, Buenos Aires, Argentinien

Foto: Tripadvisor

Ein Zwölf-Gänge-Degustationsmenü im Stil der Molekularküche gibt es im Arambu in Monserrat, dem historischen Stadtteil von Buenos Aires. Darüber hinaus kreiert der Küchenchef und Namensgeber Gonzalo Aramburu köstliche Gerichte wie Tintenfischkroketten, Wachteln, Sous-vide-Lamm sowie karamellisierte Marshmallows.

10. Adam’s, Birmingham, Großbritannien

Foto: Tripadvisor

Das Adam's wurde 2013 von dem Paar Adam und Natasha Stokes eröffnet. Die Gäste können zwischen einem Drei-Gänge-Menü und dem Signature-Degustationsmenü wählen. Ob Seeteufel mit Muscheln, Champagner mit Meeresspargel und Spanferkel oder Schweinebauch mit Eierschwammerln, Petersilie und Knoblauch – für jeden Geschmack ist etwas dabei. (red, 12.12.2019)

Weiterlesen:

Die Reisetipps der Woche: Hier kommen Veganer auf ihre Kosten