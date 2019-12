Hasnain Kazim verlässt nach 14 Jahren den "Spiegel". Foto: imago/Sven Simon

Wien – Auslandskorrespondent Hasnain Kazim verlässt mit Jahresende den "Spiegel", er war 14 Jahre für das Unternehmen tätig, elf Jahre davon als Korrespondent. Seit März 2016 berichtete war er als Korrespondent in Wien tätig, zuvor war er in der Türkei stationiert.

Er will sich künftig mehr dem Bücherschreiben und den Lesereisen widmen, schreibt er in einem Post auf Facebook und verspricht: "Ich werde neben dem Bücherschreiben auch künftig hier und da publizieren. Und an die Karlheinze dieser Welt: Euch gehe ich in Zukunft richtig auf die Nerven!".

Wer ihm beim "Spiegel" als Österreich-Korrespondent nachfolgt, ist noch nicht bekannt. (red, 10.12.2019)