Das Gesellenstück aus der Bierschmiede ist ein Altbier. Foto: Conrad Seidl

Christian Harringer begann seine Karriere als Hobbybrauer, Mario Scheckenberger ebenso. Mario war einmal Manager bei der Brau-Union – aber sein Traum war, eine eigene Brauerei zu gründen. Hat er gemacht.

Seine Bierschmiede in Steinbach am Attersee ist innerhalb weniger Jahre zu einer der höchstausgezeichneten Brauereien Österreichs geworden. Vor drei Jahren kam der Hobbybrauer-Kollege Christian vorbei und fragte, ob er nicht beim Bierschmied in die Lehre gehen könnte.

Das war möglich, obwohl Mario eigentlich kein Meister ist. Also hängte der gelernte Tischler Christian seinen ursprünglichen Beruf an den Nagel, ging noch einmal in die Berufsschule – und braute zum Abschluss der Lehre ein wahrhaft meisterliches Gesellenstück.

Es handelt sich um ein Altbier, also ein nach der "alten" Brauweise gebrautes obergäriges Bier, wie es seinerzeit in Düsseldorf und Umgebung gängig war. Es ist kastanienbraun, leicht trüb und hat einen satten malzigen Duft.

Der Trick beim Altbier ist, dass der Malzkörper dicht sein muss – und gleichzeitig ein kräftig-hopfenbitteres Gegengewicht aufweist. Genau das ist mit dem Gesellenstück gelungen. (Conrad Seidl, RONDO, 9.1.2020)