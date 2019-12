Die Polizei hatte im November Dornauers geladenes Jagdgewehr bei offenem Fenster in seinem Auto sichergestellt. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Innsbruck – Am Dienstag wurde über den Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer ein unbefristetes Waffenverbot verhängt. Die Polizei hatte zuvor im November Dornauers geladenes Jagdgewehr bei offenem Fenster in seinem Auto sichergestellt. Der SPÖ-Politiker bestätigte die Entscheidung der Bezirkshauptmannschaft via Facebook am Dienstagnachmittag selbst. Er behält sich weitere rechtliche Schritte vor.

Mit dem Waffenverbot verliert Dornauer auch die Tiroler Jagdkarte, wie der ORF berichtete. Auch seine Waffe bleibt eingezogen. Ob er auch als Jagdleiter der Jagdgemeinschaft Sellrain abberufen wird, steht derzeit noch nicht fest. Offen ist auch, ob der Tiroler Jägerverband in dieser Sache ein Disziplinarverfahren einleiten wird. (red, 10.12.2019)