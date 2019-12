Zumindest nach Ansicht seiner Eltern Lydia und Alexander Simons, beide Zahnärzte, schafft der neunjährige Laurent Simons seinen Studienabschluss nicht schnell genug. Foto: APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Amsterdam/Eindhoven – Weil sich der angekündigte Rekord nun doch nicht auszugehen scheint, haben seine Eltern sein Studium gestoppt: Das neunjährige "Wunderkind" Laurent Simons hat seine universitäre Ausbildung an der niederländischen TU-Eindhoven nach einem Streit mit der Universitätsleitung unterbrochen.

Die Eltern des belgisch-niederländischen Buben hätten das entschieden, teilte der Vater Alexander Simons am Dienstag in Amsterdam mit. Laurent ist hochbegabt und hatte erst im Alter von acht Jahren maturiert. Er stand kurz vor dem Bachelor in Elektro-Technik in Eindhoven, was ihn zum weltweit jüngsten Uni-Absolventen gemacht hätte. Der bisherige Rekordhalter Michael Kearney schaffte seinen Studienabschluss laut "Guinnessbuch der Rekorde" mit etwas über zehn Jahren.

Für die Eltern nicht schnell genug studiert

Nach Angaben der Universitätsleitung wollten die Eltern, dass ihr Sohn vor seinem 10. Geburtstag Ende Dezember Examen machte. Das sei aber nicht möglich, erklärte die Universität. Laurent hätte noch einige Prüfungen ablegen müssen. Nach dem Zeitplan der Universität sollte Laurent Mitte 2020 sein Diplom bekommen.

Nach Angaben der Eltern gibt es Angebote von anderen Spitzenuniversitäten. Sie fürchten, dass die TU Eindhoven Laurent ohne Grund länger festhalten wolle. Das weist die Uni zurück. Noch nie zuvor habe ein Student so viel persönliche Begleitung bekommen wie Laurent. Es wäre noch immer außerordentlich schnell, wenn er das Studium von normalerweise drei Jahren in zehn Monaten absolviere. (red, APA, 10.12.2019)