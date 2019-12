Radiotipps für Dienstag

15.00 MAGAZIN

Connected Über das Spiel AVICII Invector und mit einem Porträt Joe Saccos, Pionier der Comic-Reportage. Bis 19.00, FM4

18.25 MAGAZIN

Journal-Panorama: Glücksspiel und Tourismus an der Schwarzmeerküste Georgien boomt: In der Küstenstadt Batumi schießen Hotelburgen und Kasinos in die Höhe. Bis 18.55, Ö1

21.00 MAGAZIN

Salzburger Nachtstudio: 12 Fragen an den Ex-Daimler-Benz-Vorstand Edzard Reuter Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Daimler-Benz ist inzwischen 91 Jahre. Bis 22.00, Ö1 (Oliver Mark, 11.12.2019)