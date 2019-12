So festlich die Verleihung der Nobelpreise in Stockholms Konzerthaus war, gegen Literaturnobelpreisträger Peter Handke wurde auf den Straßen protestiert

In dieser Galerie: 3 Bilder Der schwedische König Carl Gustaf (re.) überreicht Peter Handke den begehrten Preis. Foto: AP/Jonas Ekstromer/TT In Stockholm hielten bereits am Nachmittag Handke-Kritiker eine Mahnwache ab, "friedliche Präsenz" zeigten dagegen seine Unterstützer. Foto: Reuters/TT News Agency Der diesjährige Literaturnobelpreisträger sorgte bezüglich seiner Aussagen zum Jugoslawienkrieg für großen Wirbel REUTERS

Stockholm – Normalerweise werden auf dem Platz vor dem Stockholmer Konzerthaus Blumen verkauft, an manchen Ständen mischen sich darunter auch Schwammerln. Ihretwegen ist Pilzfreund Peter Handke gestern, Dienstag, aber nicht dorthin gekommen. Der Markt hatte in Vorbereitung der Nobelpreiszeremonie nämlich zu und Handke anderes zu erledigen: Kurz nach 17 Uhr bekam der Autor in einem fünf Minuten dauernden Slot vor 1560 geladenen Gästen im Konzerthaus von Schwedens König Carl Gustaf feierlich die Nobelmedaille für Literatur umgehängt und eine Urkunde in die Hand gedrückt.

So festlich der Saal dekoriert war, so glänzte doch nicht alles. Bereits gleich nach Handkes Verkündung vor acht Wochen hatten sich kritische Stimmen vom Balkan gemeldet. Aus Protest gegen frühere Äußerungen des Autors zum Jugoslawienkrieg nun nicht an der Zeremonie teilgenommen haben wie in den letzten Tagen angekündigt die Botschafter von Kosovo, Albanien, Kroatien und der Türkei. Deren Präsident Erdogan, dem Kritiker selbst Menschenrechtsverletzungen vorwerfen, nannte Handke "rassistisch".

Peter Englund vom Nobelkomitee boykottierte nach den Veranstaltungen in den letzten Tagen auch den Termin, er hatte gesagt, er fände seine Teilnahme eine "Heuchelei".

Drei Frau starke Mahnwache

Ab 14 Uhr versammelten sich Protestierende für und gegen die Auszeichnung Handkes. Die Gesellschaft für bedrohte Völker forderte mit einer drei Frau starken Mahnwache eine Entschuldigung bei den Opfern von Srebrenica. Jasna Causevic von der Gruppe beschäftigt sich seit den 1990er-Jahren mit Handkes Sicht auf Jugoslawien und hat damals auch Zeugenaussagen für das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag übersetzt.

Die Auszeichnung sei ein "Schaden für den Ruf der gesamten zivilisierten Welt", erklärte sie Umstehenden. Wenn Handke behaupte, er komme von Tolstoi und Cervantes, so komme er auch von Milosevic und Karadzic.

Für Handke formierten sich indes Unterstützer aus Serbien und der Republika Srpska zu einer "friedlichen Präsenz". Die im Vorfeld angekündigten 50 Personen ließen sich nicht zählen, eher waren es 15. Mit ihren mitgebrachten Sackerln mit Handke-Konterfeis stellten sie sich am Rande der polizeilichen Absperrung zum Konzerthausgelände und den eintreffenden Gästen für die Medien auf. Man habe kein Aufsehen erregen wollen und deshalb die Anzahl reduziert, so die Auskunft einer der Beteiligten. Parolen brüllte auch hier niemand.



Schwarzes Schaf

Während die für 2018 ausgezeichnete Autorin Olga Tokarczuk vorab verlauteten Plänen zufolge am Tisch des Königshauses saß, wurde Handke ein Sessel neben einer Schweizer Ministergattin, der Gattin des schwedischen Reichstagssprechers und einem früheren Medizinnobelpreisträger zugedacht. Zufall? Absicht? Vorsicht?

Es passt jedenfalls ins gängige Bild, demzufolge die schwedische Gesellschaft eine Herde ist: Schert einer aus, wird er bestraft. So auch Handke. Weist ein Blick auf die Übersetzungen von Peter Handkes Werken in der Frühphase rege Translationen auf, so werden die Bücher seit seiner Teilnahme an der Beerdigung Slobodan Milosevics 2006 nicht mehr ins Schwedische übersetzt.

Was in einer Buchhandlung in der Einkaufsstraße Kungsgatan aufliegt, reicht also nur vom frühen DieAngst des Tormanns beim Elfmeter bis zu Mein Jahr in der Niemandsbucht.

Absehbarer Knatsch

Mit der Entscheidung für Handke ist auch die Schwedische Akademie ausgeschert. Manche meinen, der absehbare Knatsch um Handke sei eine bewusst provokante und selbstverliebte Machtdemonstration der Erlauchten gewesen. Sie hätten zwar Besserung gelobt, wollten aber eigentlich nur den Status quo wahren. Nach der vor zwei Jahren aufgepoppten Krise um sexuelle Belästigung und Fördergelder sei das Gremium mit der Entscheidung für Handke nun vollends moralisch bankrott.

Während anzunehmen ist, dass die seit acht Wochen brodelnde Debatte um den österreichischen Autor nach der Zeremonie am Dienstag langsam zum Erliegen kommt, dürfte es für den Literaturnobelpreis spannend bleiben.

Japanische Journalisten machten sich in Stockholm jedenfalls wegen des Chaos darum so ihre Gedanken, ob ihr Nobelpreis in Chemie in seiner Reputation nun ebenso beschädigt sei oder nicht. (Michael Wurmitzer aus Stockholm, 10.12.2019)