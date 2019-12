In dieser Galerie: 2 Bilder Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: AP/Seth Wenig Mindestens zwei Menschen kamen bei der Schießerei ums Leben. Foto: APA/AFP/Afp/KENA BETANCUR

In den USA kam es am Dienstagnachmittag abermals zu einer tödlichen Schießerei. In New Jersey City eröffneten zwei Personen das Feuer und schossen um sich. Mehrere Menschen kamen dabei ums Leben, sagt Bürgermeister Steven Fulop. Weitere Details gab er vorerst nicht bekannt. Fulop und die Polizei forderten die Bewohner via Twitter auf, sich von der Gegend fernzuhalten.

Die Schießerei führte zu einem Großeinsatz der Polizei, Schulen wurden großräumig geschlossen. Sowohl in Sozialen Medien als auch von offizieller Seite wurde der Tatort immer wieder mit einer "War Zone", also einem Kriegsgebiet, verglichen.

Was bisher bekannt ist: Zwei Polizisten starben bei dem Angriff, ein weiterer sowie ein Passant wurden verletzt. Offiziellen Angaben zufolge, sei deren Zustand stabil. Laut "CNN" hat die Polizei einen der beiden Schützen erschossen. Bezüglich des Zweiten war die Meldungslage zunächst widersprüchlich. (red, 10.12.2019)