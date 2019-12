Die "Aktuellen Stunden" drehen sich auf Antrag der SPÖ um Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen sowie auf Initiative der ÖVP um die Herausforderungen für die neue EU-Kommission. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – In der Nationalratssitzung am Mittwoch steht eine Reihe von Beschlüssen auf der Tagesordnung. Eine Gesetzesnovelle, die von ÖVP, SPÖ, Grünen und Neos unterstützt wird, ermöglicht es von Abschiebung bedrohten Flüchtlingen, ihre Lehre in einem Mangelberuf zu beenden. Im Anschluss müssen die jungen Männer und Frauen das Land aber trotzdem verlassen, wenn sie keinen Aufenthaltstitel erhalten. Die Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper bezeichnete den Kompromiss zuletzt als "besser als nichts, aber auch nicht viel mehr". SPÖ und Neos wollen weiterführende Anträge dazu einbringen.

Die Debatte beginnt um 10 Uhr.

Ein weiterer Beschluss des Plenums ist die Gehaltserhöhung für Beamte, die durchschnittlich 2,3 Prozent beträgt. Aufgestockt wird in der Sitzung zudem das Budget für den Verein für Konsumenteninformation (VKI) nach Vorlage eines türkis-grünen Antrags.

Zanger wird wohl ausgeliefert, Kickl nicht

Dazu entscheiden die Abgeordneten voraussichtlich, ob die FPÖ-Abgeordneten Wolfgang Zanger und Herbert Kickl auf Antrag der Strafverfolgungsbehörden "ausgeliefert" werden. In ersterem Fall wird in Zusammenhang mit der Liederbuchaffäre nach dem Verbotsgesetz ermittelt, in zweiterem wegen Verhetzung. Kickl hatte am FPÖ-Parteitag in Graz von einer "Triple A-Bewertung" für "Aggressive Afghanische Asylwerber" gesprochen. Der Immunitätsausschuss sah diese Aussagen in einer Sitzung am Dienstag im Zusammenhang mit Kickls politischer Tätigkeit und lieferte ihn deshalb nicht aus. Es gehe um politische Äußerungen und damit um den Kern der Immunität.

Schließlich wird der rot-pinke Antrag auf Einsetzung eines U-Ausschusses zur Casinos-Affäre eingebracht und wohl auch kurz debattiert. Auch einen neuerlichen Antrag zum Glyphosat-Verbot wollen die Sozialdemokraten einbringen.

Die beiden "Aktuellen Stunden" zu Beginn der Sitzung drehen sich auf Antrag der SPÖ um Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen sowie auf Initiative der ÖVP um die Herausforderungen für die neue EU-Kommission. (red, APA, 11.12.2019)