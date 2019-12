Neos und SPÖ hatten die unter ÖVP und FPÖ beschlossenen Maßnahmen per Beschwerde angefochten

Der VfGH sieht die Autokennzeichenüberwachung und den Bundestrojaner als verfassungswidrig an. Foto: APA

Der Bundestrojaner ist nicht mehr – nach einer Beschwerde von Neos und SPÖ hat der Verfassungsgerichtshof das Gesetz, das unter der türkis-blauen Regierung im April 2018 beschlossen wurde, nunmehr fast gänzlich gekippt.

Urteil

"Die verdeckte Erfassung und Identifizierung von Lenkern, die Verarbeitung von Daten aus Section-Control-Anlagen durch Sicherheitsbehörden, die geheime Überwachung verschlüsselter Daten und die Ermächtigung zur Installation eines Programms zur Überwachung von Bürgern" seien allesamt rechtswidrig, erklärte Christoph Grabenwarter, Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Vorgeschichte

Die Gesetzesmaßnahmen waren vor dem Verfassungsgerichtshof gelandet, nachdem sich Neos und SPÖ beschwert hatten. Im Juni wurde dann öffentlich verhandelt. Bereits damals hinterfragten die Richter das Gesetz. Konkret wollte die türkis-blaue Regierung Autofahrer weitaus strenger als zuvor überwachen: So sollten bei Section-Control-Anlagen, die die Geschwindigkeit von Fahrzeugen innerhalb einer Wegstrecke messen, weitere Daten gespeichert werden. Bisher wurden Kennzeichen auf der Autobahn erfasst und überprüft. Wird ein Fahrzeug als gestohlen gemeldet oder fährt man zu schnell, werden die Informationen gespeichert, ansonsten kommt es zu einer Löschung.

Neben diesem Abgleich sollten nun weitere Daten hinzukommen: Die Marke, der Typ, die Farbe und eben das Kennzeichen sollten zwei Wochen lang gespeichert werden, im Verdachtsfall sogar fünf Jahre. Die Verfassungsrichter urteilten nun, dass es sich dabei um eine unzulässige Vorratsdatenspeicherung handelt. Damit sei ein "gravierender" (Grabenwarter) Eingriff in das Grundrecht auf Privatsphäre und das Recht auf Datenschutz gegeben.

Trojaner

Bei dem Bundestrojaner handelt es sich nach den Plänen der abgesetzten Regierung um eine staatliche Spionagesoftware, die es ermöglichen soll, auch die Kommunikation in verschlüsselten Messengerdiensten wie Whatsapp oder Signal auszulesen. Die Einführung wäre für April 2020 vorgesehen gewesen.

Geplant war, diesen bei Verbrechen mit einer Strafobergrenze von mehr als zehn Jahren, bei einem Verdacht auf terroristische Straftaten oder bei Straftaten gegen Leib und Leben sowie gegen die sexuelle Integrität mit einer Strafobergrenze von mehr als fünf Jahren einzusetzen. Aber auch Kontakte einer verdächtigen Person, etwa auf Facebook, hätten betroffen sein können. Zudem sollten die Überwachten gar nicht über die Maßnahme informiert werden.

Die Autokennzeichenerfassung und der Bundestrojaner haben vor dem VfGH nicht standgehalten. Foto: DER STANDARD/Sulzbacher

Aus Sicht des Verfassungsgerichtshof ist das ein "gravierender Eingriff" in die Privatsphäre. Eine Rechtfertigung sei trotz des gewählten Straßmaßes "nicht erkennbar". So handle es sich bei den eingegeben Daten um hochsensible, private Informationen. Der Staat könne, sagt Grabenwarter, anderenfalls Rückschlüsse auf die Gedanken des Nutzers, seine Vorlieben, seine Neigungen und seine Orientierungen ziehen. Somit handle es sich bei der verdeckten Überwachung um einen schwerwiegenden Eingriff des Grundrechts aus Privatsphäre. Diese Form der Überwachung sei daher nur "in äußerst engen Grenzen" zulässig.

Dazu kommt, dass vorgesehen war, dass bei einer physischen Installation ein heimliches Eindringen in eine Wohnung vorgesehen war. Es wäre dabei zulässig gewesen, etwaige Sicherheitsvorkehrungen zu überwinden. Der Verfassungsgerichtshof sieht darin einen Verstoß gegen die Unverletzlichkeit des Hausrechts.

Reaktionen

In einer ersten Stellungnahme äußerte sich Niki Scherak, Menschenrechtssprecher von Neos, zum VfGH-Spruch. Er beurteilt ihn als eine "klare Absage an die Überwachungspläne von Kurz und Kickl." Die Werkzeuge hätten seiner Ansicht nach das Potenzial gehabt, "nicht nur anlassbezogen, sondern im großen Stil für eine flächendeckende, anlasslose und willkürliche Überwachung genutzt zu werden." Die Entscheidung des Gerichts sei "ein fulminanter Sieg" für Freiheit und Bürgerrechte.

Thomas Lohninger von der Datenschutz-NGO Epicenter.works hofft auf eine wegweisende Wirkung. "Der Bundestrojaner ist nun in Österreich Geschichte", sagt er. "Er wurde 2016, 2017 und 2019 verhindert – es gibt nun keinen Spielraum mehr für staatliches Hacken." (Muzayen Al-Youssef, Georg Pichler, 11.12.2019)

Hinweis: Der Artikel wird laufend erweitert.