Lernsieg-App und Identitäre unter den Aufregern in Österreich – International bewegten Avengers: Endgame, Game of Thrones und Cricket

Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache (lümmelnd) prägt die Google-Suchanfragen 2019. Foto: Archiv

Dass "googlen" in vielen Ländern als eine Art Synonym für den Begriff "suchen" verwendet wird, hat einen triftigen Grund. Die Suchmaschine des aus dem kalifornischen Mountain View stammenden Konzerns ist praktisch Alleinherscher in dieser Sparte. Eine Position, die dem Unternehmen auch einen tiefen Einblick in die Interessenlage seiner Nutzer gibt. Einmal jährlich teilt man dieses Wissen zumindest ausschnittsweise mit der Öffentlichkeit, jetzt ist es wieder soweit.

Die Ibiza-Affäre

Die Google-Suchtrends für das Jahr 2019 sind vor allem von zwei Begriffen dominiert, die inhaltlich stark verwandt sind: "Ibiza" und "Strache". Der ehemalige FPÖ-Chef darf sich also zumindest darüber freuen, der Google-Suchbegriff des Jahres in Österreich zu sein. Dahinter folgen dann die dieses Jahr weitgehend abgebrannte Kathedrale Notre Dame in Paris und der Tennisspieler Dominic Thiem.

In der Kategorie "Aufreger" geht es erwartungsgemäß um dasselbe Thema – wenn auch etwas konkreter um den Begriff "Ibiza Video". Weitere interessante Details: Auf Platz 5 finden sich hier die rechtsextremen Identitären, direkt dahinter dann die umstrittene "Lernsieg"-App. Bei der Sparte "Wirtschaft" führt Google den Jö Club vor der Wirecard-Aktie, dahinter dann der gescheiterte Reiseanbieter Thomas Cook.

Technik

Die Techniktrends des Jahres werden in Österreich vom iPhone 11 Pro angeführt, dahinter folgen dann das Samsung Galaxy S10 sowie das Huawei P30. Soweit ein durchaus erwartbares Ergebnis. Eine kleine Überraschung gibt es hingegen direkt dahinter: Hier ist nämlich das Elektrokonzeptauto Peugeot e-Legend noch vor dem Tesla Cybertruck zu finden. Allerdings muss natürlich betont werden, dass der Cybertruck erst vor kurzem vorgestellt wurde. Übrigens schafft es ein Technikbegriff sogar in die Gesamtcharts: Das iPhone 11 findet sich dort auf Platz 5.

Weltweite Interessenslage

Global gesehen sieht das Ranking natürlich komplett anders aus, und hier zeigt sich auch gut, dass die Dominanz Europas und der USA unter den Internet-Usern zunehmend schwindet. An der Spitze der globalen Suchtrends steht nämlich "India vs South Africa". Wem nicht sofort klar ist, was damit gemeint ist: Es geht um Cricket. Auch auf Platz 4 findet sich mit "Bangladesh vs India" eine diesem Thema zuzuordnende Suchanfrage.

Google

In der Liste der Filme, die 2019 weltweit am meisten bewegt haben, führt – nicht sonderlich überraschend – "Avengers: Endgame", gefolgt von "Joker" und "Captain Marvel". Bei den beliebtesten Serien nimmt "Game of Thrones" die Spitzenposition vor "Stranger Things" und der HBO-Miniserie "Chernobyl" ein.

Trends, keine absoluten Werte

Bei all diesen Daten sei betont, dass es sich um Trendauswertungen und nicht um eine Liste der am meisten gesuchten Begriffe handelt. Das hat den simplen Grund, dass ein absolutes Ranking unglaublich langweilig wäre, wie Google betont. Immerhin ändere sich hier von Jahr zu wenig, auch seien viele einfach Begriffe oder Buchstaben zur Autovervollständigung in dieser Liste. Mit Trends könne man hingegen besser abbilden, was die eigenen Nutzer in dem jeweiligen Jahr wirklich bewegt habe. (Andreas Proschofsky, 11.12.2019)