Am Ende der Dokumentation fühlt man sich so wie im Supermarkt: heillos überfordert

Unternehmen verpassen sich einen grünen Anstrich, um ihre Umsätze zu steigern. Foto: ZDF / Dunja Keuper

Saufen für den Regenwald! Das war für viele Deutsche vor einigen Jahren eine Entschuldigung für übermäßigen Bierkonsum. Der Konzern Krombacher versprach in einer Kampagne nämlich, mit jeder verkauften Kiste Bier einen Quadratmeter Regenwald zu schützen. Der Regenwald wurde so am Ende zwar nicht gerettet. Aber das Geld floss in eine gemeinsame Stiftung mit dem WWF. Bloß: Das Marketingbudget, das dafür lockergemacht wurde, überstieg diese Summe um ein Vielfaches.

Die Aktion war klassisches Greenwashing, so das Urteil in der ZDF-Info-Doku Grüne Versprechen – Wie Verbraucher getäuscht werden (Donnerstag, 20.15 Uhr) Das heißt: Ein Unternehmen verpasst sich einen grünen Anstrich, um seine Umsätze zu steigern. Konsumenten sind bereit, für solche Produkte mehr Geld in die Hand zu nehmen.

Dabei verlieren sie beim Versuch, das Richtige zu tun, die Orientierung. In Deutschland gibt es zwei Siegel für Bio-Mineralwasser – was das sein soll, scheint niemand genau zu wissen. Es gibt "Green Cruises" von umweltverpestenden Kreuzfahrtunternehmen und Biodiesel, der nicht sehr bio ist.

Am Ende der Doku fühlt man sich so wie im Supermarkt: heillos überfordert. Der einzige Ausweg: Schluss mit dem Konsumrausch! Davon profitiert auch der Regenwald. (Franziska Zoidl, 12.12.2019)