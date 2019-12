Wolodymyr Selenskyj spielt in "Diener des Volkes" einen Geschichtslehrer. Foto: imago, Thomas Koehler

Kiew – Ein Schauspieler wird Präsident der Ukraine – das ist nun erstmals auch im russischen Fernsehen zu sehen. Der Sender TNT will die Serie "Diener des Volkes" ausstrahlen, in der das jetzige ukrainische Staatsoberhaupt Wolodymyr Selenskyj einen Geschichtslehrer spielt. Der kommt an die Macht und bekämpft dann die Korruption. Die Serie wurde gedreht, bevor Selenskyj im Frühjahr Präsident wurde.

Davor war er ein erfolgreicher Schauspieler. "Niemand wundert sich, wenn das Leben selbst Ideen für Drehbücher liefert. Im Fall von "Diener des Volkes" ist alles genau umgekehrt: Das Drehbuch wird zur Wirklichkeit", heißt bei dem Sender, an dem auch der Energiekonzern Gazprom beteiligt ist.

Ob die Serie nun Nachahmer in Russland findet? TNT ist da eher zurückhaltend und verweist in der Ankündigung auf einen russischen Schauspieler, der es von einem "einfachen Mann" zum Bürgermeister geschafft hat – und das auch nur auf der Leinwand. (APA, 11.12.2019)