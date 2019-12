Das CHEOPS-Teleskop, noch erdgebunden. Foto: REUTERS/Pierre Albouy

Graz/Wien – Am 17. Dezember um 9.54 Uhr wird eine russische Sojus-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana starten. An Bord hat sie eine Reihe von Kleinsatelliten – darunter auch einen aus Österreich – und als Prunkstück ein CHEOPS benanntes neues Weltraumteleskop der ESA, das auf die genauere Analyse von Exoplaneten spezialisiert ist.

Seit die heurigen Physik-Nobelpreisträger Michel Mayor und Didier Queloz von der Universität Genf im Jahr 1995 den ersten Planeten nachgewiesen haben, der um einen anderen Stern rotiert, folgte die Entdeckung Tausender weiterer Exoplaneten. Auf diese bereits bekannten Planeten wird die neue Mission CHEOPS ("CHaracterizing ExOPlanets Satellite"), die unter der wissenschaftlichen Leitung von Queloz steht, verstärkt ein Auge werfen. Es handelt sich um die erste Mission unter gemeinsamer Leitung der ESA und der Schweiz.

Die Mission

Von seiner 700 Kilometer hohen Umlaufbahn aus wird der Satellit mit seinem 30-Zentimeter-Teleskop bereits bekannte Sterne mit Exoplaneten im Massebereich zwischen Erde und Neptun (sogenannte Supererden) bis zu Gasriesen im Jupiter-Größe untersuchen. Rund 500 Sternsysteme sollen so analysiert werden, die geplante Laufzeit der Mission beträgt dreieinhalb Jahre.



Ziel ist es, sogenannte Transits zu beobachten, also das Vorbeiziehen eines Planeten vor seinem Stern. Die winzige Helligkeitsänderung bei diesen Mini-Sonnenfinsternissen ist von der Oberfläche des Planeten abhängig. Durch die hochpräzise Messung mittels spezieller Lichtsensoren kann man dann den Durchmesser des Exoplaneten ableiten. In Kombination mit Daten aus früheren Beobachtungen zur Planetenmasse will das internationale Team mehr über die Dichte und somit die Beschaffenheit der Himmelskörper erfahren. So könne sich klären, ob es sich um Gas- oder von Ozeanen bedeckte Planeten handelt.

Österreichische Beteiligung an CHEOPS

Der Direktor des Instituts für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Wolfgang Baumjohann, erwartet sich von CHEOPS "wesentliche Erkenntnisse über die Entstehung und Entwicklung von Planeten". Österreich ist über mehrere Institute in die Mission eingebunden: Die Weltraumfirma RUAG Space Austria zeichnet in Kooperation mit dem IWF für die Stromversorgung der Instrumentenelektronik verantwortlich. Das Institut für Astrophysik der Universität Wien lieferte die Programme zur Übertragung und Verarbeitung der wissenschaftlichen Daten. "Die von uns entwickelte Software ist eines der komplexesten und leistungsfähigsten Systeme zur Instrumentensteuerung, die die Europäische Weltraumagentur ESA jemals eingesetzt hat", so Franz Kerschbaum von der Uni Wien.

Das IWF wiederum hat einen von zwei Bordrechnern auf CHEOPS entwickelt und gefertigt, der den gesamten Datenverkehr abwickeln und zusätzlich die thermische Kontrolle des Teleskops übernehmen soll. "Dabei kam es vor allem darauf an, dass die Datenverarbeitungseinheit die notwendige Rechenleistung und Speicherkapazität zur Verfügung stellt und dennoch wenig Energie verbraucht", wie Manfred Steller, Leiter der Gruppe "Bordcomputer", gegenüber der APA erklärte.

Außerdem war das IWF an der Software-Entwicklung beteiligt und ist im "CHEOPS-Board" und im wissenschaftlichen Team vertreten: Dieses nimmt vor allem jene Exoplaneten unter die Lupe, "die wir kennen und für besonders interessant halten", erklärte Luca Fossati vom IWF. Er ist Mitglied im rund 30-köpfigen "Science Team" und leitet gemeinsam mit Yann Alibert von der Uni Bern ein Teilprojekt, bei dem man sich auf "Supererden" konzentriert. Gerade diese Gruppe zeige eine erstaunliche Diversität in ihrer bisher bekannten Beschaffenheit, die die Forscher besser verstehen wollen.

Austro-Satellit

Die Transportmöglichkeit ins All wird auch der von der ESA bei der Technischen Universität (TU) Graz in Auftrag gegebene Kleinsatellit OPS-SAT nützen. Mit ihm hat man gewissermaßen ein Testlabor für Satellitenkontrolle im All, mit dem Software getestet und Störquellen im Weltraumfunk gefunden werden können.

Kontrollsysteme für Raumfahrtmissionen realitätsnah auszuprobieren, ist ein schwieriges Unterfangen: Niemand möchte mit einem vorhandenen, wertvollen Satelliten ein Risiko eingehen, sagt Otto Koudelka, Leiter des Instituts für Kommunikationsnetze und Satellitenkommunikation der TU Graz. "Derzeit finden bei Weltraummissionen noch Kommunikationsstandards aus den 1990er-Jahren Anwendung, die strahlungssicheren und daher sehr teuren Prozessoren in der Weltraumtechnik hinken ihren terrestrischen Pendants etwa zehn Jahre hinterher", so Koudelka.

Nächste heimische Mission schon 2022 möglich

Der 30 mal 10 mal 10 Zentimeter große Satellit wird in rund 515 Kilometern Höhe die Erde umrunden und in seiner Umlaufbahn die meiste Zeit im Sonnenlicht sein. Die ausklappbaren Solarzellen haben eine Fläche von 30 mal 50 Zentimeter und sollen den Satelliten mit einer Leistung von 24 Watt versorgen.

Und während der Satellit bald in seinen Orbit unterwegs ist, wird an der Grazer TU bereits an der nächsten Mission gearbeitet, erklärte Koudelka: Anfang 2020 nimmt das Team die operativen Arbeiten für PRETTY auf – einem weiteren Cubesat, der präzise Höhenmessungen, etwa von Gletschern und Meereswellen und Untersuchungen der Strahlung im erdnahen Weltraum, durchführen soll. Der nächste Start eines Kleinsatelliten "made in Austria" könne dann schon 2022 erfolgen.



Feier zum Start

Aus Anlass des Starts laden die ÖAW und die Forschungsförderungsgesellschaft FFG am 17. Dezember an das Weltrauminstitut in Graz und in den Festsaal der Akademie , wo auch Experten über die Mission informieren. Der Start kann zudem im Internet live mitverfolgt werden.

Eingebunden wurde die Öffentlichkeit noch auf eine weitere Art: Am CHEOPS-Teleskop sind Miniaturen von knapp 3.000 Kinderzeichnungen angebracht. 77 davon kommen von 8- bis 14-jährigen Kindern aus Österreich. (red, 15. 12. 2019)