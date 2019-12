Hirscher ist übrigens nicht unter den häufigsten Nachnamen. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Sie einen häufigen Nachnamen haben? In der Liste im Quiz finden Sie jene Namen, die laut Festnetz- und Mobilfunkanbietern am häufigsten in Österreich auftreten. Das ist keine offizielle Statistik, aber daraus kann man sich einen Spaß und dieses Quiz machen.

Ordnen Sie per Drag-and-drop die fünf Familiennamen absteigend nach ihrer Häufigkeit. Fünf Versuche haben Sie, viel Glück!

Haben Sie die Namen richtig anordnen können? (rec, 13.12.2019)