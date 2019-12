Lichterketten, blinkende Weihnachtsmänner und strahlende Christbäume – zu Weihnachten glühen die Steckdosen. Was halten Sie für angemessen?

Stimmungsvoll, kitschig oder lieber ganz darauf verzichten – welcher Weihnachtsbeleuchtungstyp sind Sie? Foto: istockphoto

Aus dem Fenster oben links leuchtet die Zahl 6, geformt aus kleinen Lichterketten, und drumherum ist alles weihnachtlich dekoriert. Ein paar Häuser weiter ist die Zahl 3, aus Seidenpapier ausgeschnitten, im Fenster zu sehen. Hier, in einem 200-Einwohner-Dorf im Waldviertel, haben die Bewohner sich ins Zeug gelegt und gemeinsam einen leuchtenden Adventskalender organisiert.

Was die einen für besinnlich und originell halten, ist den anderen zu viel – zu viel Kitsch, Energieverschwendung oder schlicht Aufwand. Gut, mitunter treibt die Weihnachtsbeleuchtungsmaschinierie zu Weihnachten extreme Blüten. Etwa in Form von lebensgroßen Weihnachtsmann- und Rentierfiguren auf Dächern, Laserprojektoren, die ganze Häuser mit roten und grünen Punkten überziehen, oder geschmacklosen Lichterketten, die so extrem blinken, dass Schwindelanfällige lieber schnell wegschauen sollten.

Was denken Sie?

Haben Sie sich auch einen leuchtenden Stern ins Fenster gehängt? Was halten Sie noch für stimmungsvoll, und ab wann ist es zu viel? Darf es bei Ihnen bunt blinken? Oder verzichten Sie ganz auf leuchtende Dekorationen? Und wie ist das bei Ihren Nachbarn? Stört Sie das Licht von gegenüber? (bere, 12.12.2019)