"Ninja" ist einer der besten "Fortnite"-Spieler der Welt – Brot ist für den 28-Jährigen aber eine größere Herausforderung. Foto: Screenshot/GameStandard

Twitch-Streamer "Ninja" hat seinen Endgegner gefunden. Bei einem Auftritt beim YouTube-Kochformat "Bon Appetit" scheiterte der 28-jährige US-Amerikaner daran, Brot zu schneiden. In den sozialen Netzwerken spottet man bereits über einen Clip, bei dem die Fehlversuche des Streamers zu sehen sind.

Bon Appétit

Probleme mit Brot, Orange und Avocado

In dem 15-minütigen Video von "Bon Appetit" ging es darum, Rücken an Rücken mit einer Profi-Köchin ein Frühstückssandwich zuzubereiten. "Ninja", der mit Videospielen vor der Kamera Multimillionär wurde, hatte dabei größere Probleme beim Schnitt des Brots, der Orange und auch der Avocado. In den Kommentaren zu dem Video zeigen sich die Zuschauer angesichts dessen irritiert.

"Ninja" soll bereits als Koch gearbeitet haben

"Ninja" selbst soll bereits als Koch gearbeitet haben, wie er in dem Video erzählt. Wo der 28-Jährige aus Detroit tätig war, verriet der Streamer allerdings nicht. Trotz des Brot- und Avocado-Fails kann sich das Endergebnis durchaus sehen lassen. So hat das Video immerhin ein Happy End, da "Ninja" für seine Kreation viel Lob von der professionellen Köchin erhält.

Der spielende Millionär

Wenn der 28-Jährige gerade nicht bei Kochsendungen auftritt, zeigt sich der Streamer auf Microsofts Plattform Mixer, wo er primär Fortnite spielt. Der US-Amerikaner verließ aufgrund eines Exklusivvertrags kürzlich Twitch, wo er der User mit den meisten Followern war. Wie viele Millionen an den Streamer flossen, ist unbekannt. Geld für geschnittenes Brot dürfte aber genug da sein. (red, 11.12.2019)