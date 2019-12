Update für Chrome. Foto: Proschofsky / STANDARD

Unter dem Namen "Password Checkup" bietet Google seit einigen Monaten eine Erweiterung an, die die Nutzer im Web besser schützen soll. Nun wird dieses Feature ein fixer Teil von Chrome – und zwar im Rahmen des aktuellsten Updates für den Browser.

Warnung

Chrome 79 warnt die Nutzer nun also, wenn sie sich auf einer Seite einloggen wollen, die Opfer eines Hacker-Angriffs war – und bei der auch das eigene Passwort erbeutet wurde. Zu diesem Zweck wird ein Abgleich der eingegebenen Login-Daten mit einer riesigen Datenbank aus bekannten Hacks durchgeführt. Google versichert dabei, dass dieser Vorgang mittels mehrerer Ebenen von Anonymisierung und Verschlüsselung so durchgeführt wird, dass auch das Unternehmen selbst keinerlei Einblick in die Eingaben hat.

Der neue Passwortschutz wird zunächst nur an einen Teil der Nutzer ausgeliefert. Ist er verfügbar, kann die Funktion über die Sync-Einstellungen im Browser (de)aktiviert werden. Wer nicht auf die Freischaltung durch Google warten will, kann das Feature auch über eine versteckte Option gezielt aktivieren.

Anti-Phishing

Verbesserungen gibt es auch für den Phishing-Schutz im Chrome: Bisher wird dieser alle 30 Minuten aktualisiert, es gibt aber tatsächlich Seiten, die dieses Fenster für Angriffe nutzen. Also soll künftig in Echtzeit vor gefährlichen Seiten gewarnt werden. Damit sollen laut Google 30 Prozent der verbliebenen Phishing-Seiten blockiert werden. Dazu kommen noch kleinere Verbesserungen wie ein verbesserter Support für mehrere Profile. In solchen Fällen wird nun neben dem Icon auch der Name dargestellt, um die einzelnen Nutzer besser auseinanderhalten zu können. Zu all dem kommen noch die gewohnten Sicherheitsaktualisierungen.

Tab Freezing

Besonders interessant ist aber ein Feature, das derzeit von Haus aus deaktiviert ist: das "Tab Freezing". Dabei werden Webseiten im Hintergrund nach 5 Minuten automatisch eingefroren, was den Resourcenverbrauch minimieren soll. Ausnahmen bilden dabei natürlich Seiten, die gerade aktive Aufgaben übernehmen – etwa Musik abspielen. Auch das kann über eine versteckte Chrome Flag in der neuen Browserversion aktiviert werden.

Download

Chrome 79 steht umgehend für Windows, Linux und macOS zur Verfügung, bestehende Installationen werden wie gewohnt automatisch aktualisiert. Die Android-Version wird wie gewohnt nach und nach in Wellen ausgeliefert, es kann also etwas dauern, bis alle User sie erhalten haben. (apo, 11.12.2019)