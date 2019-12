Für viele ändert sich nach einem Umzug nicht nur die Wohnung. Foto: istockphoto

Wer umziehen will, muss oft auch den Stadtteil wechseln. Denn die hohen Immobilienpreise sorgen dafür, dass die meisten Wohnungssuchenden nicht wirklich eine freie Wahl haben, wo in der Stadt sie leben wollen. Wer offen ist für neue Grätzel und sich schnell an neuen Orten zu Hause fühlen kann, ist hier klar im Vorteil.

Dennoch tun sich ein paar Fragen auf: Bleibt man den alten Dienstleistern und dem Grätzel treu? Oder sucht man sich alles aufs Neue? Klar, den Supermarkt und die Apotheke dürften die meisten wechseln.

Doch in anderen Bereichen fällt die Entscheidung weniger leicht. Etwa bei Ärzten und Werkstätten gilt: Wenn man eine(n) gute(n) gefunden hat, bleibt man vermutlich treu – auch wenn die Anreise etwas länger dauert. Ebenso in diese Kategorie fallen Friseure und Putzereien. Und was ist mit der altbewährten Laufstrecke oder dem geliebten Stammbeisl um die Ecke?

Bleiben Sie treu?

Wechseln Sie voll und ganz in ein neues Grätzel? Oder können Sie sich schwer von Altbewährtem trennen? Welchen Vorteil hat für Sie der Wechsel zu einem neuen Arzt oder Friseursalon? Wie oft sind Sie noch in Gegenden, in denen Sie früher mal gelebt haben? Oder sind Sie vielleicht sogar einmal einem Dienstleister hinterhergezogen oder deshalb an einem Ort geblieben? (bere, 23.12.2019)