Gut gemacht! Der Jahreswechsel ist auch eine gute Gelegenheit, sich selbst zu applaudieren. Foto: istockphoto

Vorsätze umzusetzen funktioniert in vielen Fällen nicht. Meist scheitern die geplanten Vorhaben schon wenige Tage oder Wochen nach dem Jahreswechsel. Grund dafür sind unrealistische Ziele, wissen Experten – etwa weil der Trainingsplan zu streng oder die Diät zu eisern ist.

Dabei ist nicht alles schlecht, was wir jetzt schon machen. Auch darauf könnte man sich konzentrieren. Experten raten, Vorsätze aufzuschreiben und so konkret wie möglich zu formulieren. Das wäre doch auch ein Zugang zum Ist-Zustand. Als Beispiel: Ich esse jeden Tag einen Apfel, das mache ich auch weiterhin so. Oder: Alkohol nur mehr am Wochenende, das gelingt mir jetzt schon, und das ist auch für 2020 ein gutes Ziel.

Sowieso: Vorsätze werden meist gefasst, weil Menschen sich am Jahresende neu orientieren und rekapitulieren, wo sie gerade stehen. "Mein Vorsatz lautet stets: So weitermachen wie bisher. Ich bin mit meinem Leben nämlich rundum zufrieden!" hat User j.h.k. im STANDARD-Forum geschrieben, als wir im vergangenen Jahr nach guten Vorsätzen gefragt haben. Ein schöner Plan!

Womit sind Sie zufrieden?

Worauf sind Sie stolz? Was machen sie jetzt schon gut? Welches Verhalten wollen sie beibehalten? Ist Ihnen in diesem Jahr eine Veränderung gelungen? Wie haben Sie das geschafft? Rekapitulieren Sie am Jahresende, was in Ihrem Leben gut läuft. Und kosten Sie die Freude darüber aus? (red, 1.1.2020)