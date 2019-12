Er wollte hoch hinaus, psychische Probleme ließen ihn aber tief abstürzen – Leonardo DiCaprio als Howard Hughes in "Aviator", 22.25, 3sat. Foto: IMF/Miramax

19.40 REPORTAGE

Re: Orbán gegen Obdachlose – Wenn Armut bestraft wird Zoltán Hóbor lebt seit sieben Jahren auf der Straße. Doch das ist jetzt eine Straftat in Ungarn. Kurz nach Inkrafttreten von Orbáns neuem Gesetz wurde Zoltán vor Gericht gestellt. Nun könnte ihm eine Haftstrafe drohen. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORT

Dokeins: Vitamin-Wahn – Zu viel des Guten Künstliche Vitamine sind ein Milliardengeschäft. Ob gesunde Menschen sie wirklich brauchen, ist umstritten. Die synthetischen Nährstoffe werden vielen Lebensmitteln beigemischt, obwohl in der westlichen Welt keine Gefahr besteht, dass Menschen mit Vitaminen unterversorgt wären. Bis 21.05, ORF1

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht: Wer hämmert in der Nacht? Herr R. aus Wien hatte sich über laute, nächtliche Klopfgeräusche seines Nachbarn beschwert, trotz mehrerer Straf- und Zivilprozesse und einer Räumungsklage hätte sich am Verhalten des Nachbarn nichts geändert. Der Nachbar versuchte sogar, die Berichterstattung über den Fall zu verhindern. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Runde der ChefredakteurInnen Über eine mögliche türkis-grüne Regierung, den Streit in der FPÖ rund um den Parteiausschluss von Heinz-Christian Strache und den Brexit diskutieren bei Ingrid Thurnher Christian Rainer (Profil), Christian Nusser von Heute, Daniela Kittner (Kurier), Rainer Nowak (Die Presse) und APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger. Bis 21.55, ORF 3

22.25 HOCH HINAUS

Aviator (USA 2004, Martin Scorsese) Sehenswertes Porträt des Überfliegers und Millionärs Howard Hughes mit Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckingsale. Bis 1.10, 3sat

Original-Trailer zu "Aviator". Movieclips Trailer Vault

22.15 UND TSCHÜSS

Neo Magazin Royale Abschied nehmen heißt es von Jan Böhmermans Show in ZDF neo, im Herbst 2020 wechselt er zum ZDF. Derzeit will er herausfinden, wie man die "kleine, dreckige Spartenshow" für das ZDF anpassen könne. Bis dahin arbeitet er sich mit David Schalko an der Ibiza-Affäre ab. Bis 23.00, ZDF neo

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: Schreckgespenst Negativzinsen, Tomaten im Winter und Milliardengeschäft Videospiel. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind die Schauspieler Klaus Maria Brandauer und Philipp Hochmair. Bis 0.05, ORF 2