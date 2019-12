Clemens Maria Schreiner präsentiert ab Freitag um 21.25 Uhr in ORF 1 vorerst acht Folgen der Spieleshow "Fakt oder Fake". Foto: ORF

Wien – Clemens Maria Schreiners Lieblingsverschwörungstheorien sind die von der flachen und der hohlen Erde. "Schon beeindruckend, wie die sich gegenseitig im Irrsinn überbieten", sagt der Kabarettist und ab Freitag Moderator von vorerst acht Folgen der Spieleshow Fakt oder Fake in ORF 1 um 21.25 Uhr.

Seberg, Schottenberg, Niavarani, Kottal rätseln

Die großen Kaliber der in den wundersamen Weiten des Web umherschwirrenden Fake-News bleiben dort vermutlich unhinterfragt. Eher geht es um kuriose Fundstücke aus dem Internet. Drei prominente Gäste je Folge raten, ob die von Schreiner gemachten Behauptungen und Videos wahr oder falsch sind. Nach dem Vorbild von Was gibt es Neues? antworten Kandidaten wie Gregor Seberg, Michael Schottenberg, Michael Niavarani, Robert Palfrader, Claudia Kottal, Andreas Vitásek und Lilian Klebow möglichst kreativ, witzig und wortreich. Experten bestätigen oder widerlegen den Wahrheitsgehalt des eben Vorgeführten. Zum Beispiel des Videos mit einem jungen Mann, der von einem Mauervorsprung auf ein Schaukelgestell springt und perfekt landet. Schreiner: "Wir wollen einen Grundplauderton."

Dabei wäre Schreiners Lebenslauf theoretisch ebenso ein Fall für die Show: Laut Wikipedia hat der 30-jährige Steirer seinen ersten Schauspielunterricht mit fünf Jahren absolviert. "Fakt", sagt Schreiner. "Wahrscheinlich lässt sich das in den Annalen der Vereinigten Bühnen Graz sogar noch überprüfen." Schreiner war Mitglied einer Kinderschauspielgruppe. "Dass eine Bühne auf mich eine große Anziehungskraft ausübt, war schon relativ früh klar."

Nichts mit "Pointe, Pointe, Pointe"

Als Kabarettist steht er seit 2004 auf der Bühne. Da ist ihm wichtig, dass "ein Abend einen Spannungsbogen hat. Wer meine Programme mag, der hält es auch aus, wenn es einmal dazwischen auch einen ruhigeren Moment gibt, weil etwas erzählt wird." Kollegen, die auf "Pointe, Pointe, Pointe" setzen, sind nicht so seins. Im aktuellen Programm geht es thematisch passend um Fake-News.

Seit 2016 ist er regelmäßig im Rateteam von Was gibt es Neues? Die Moderation von Fakt oder Fake bekam er nach einem Casting. Mit der Show will er den "Grundspieltrieb des Menschen" ansprechen. Gleichzeitig reizt ihn "die Möglichkeit, Information in eine verdaulichere Form zu verpacken". Die Lust am Spiel kennt er von sich selbst: "Vom simplen Kartenspiel bis zu Dingen, für die man eineinhalb Stunden die Spielanleitung liest, bevor man den Aufbau beginnt", ist er für alles zu haben.

Um die Quote ringen

Wie man sich im Kabarettgeschäft in der hohen Dichte an Mitbewerbern behauptet? "Es gibt ein einfaches Rezept: Du musst dir selbst treu bleiben. Die Leute wollen auf einer Kabarettbühne einen echten Menschen sehen. Es hat keinen Sinn, wenn ich mich auf die Bühne stelle mit einem Thema, das mich nicht interessiert."

ORF 1 ringt mit zahlreichen Neuerungen gerade um die Quote. Dass auf Fakt oder Fake ein gewisser Erwartungsdruck lastet, schiebt Schreiner weg: "Ich konzentriere ich auf meinen eigenen Wirkungsbereich. Wir sind gut vorbereitet." Fakt oder Fake? (Doris Priesching, 12.12.2019)