31 Prozent gaben in einer aktuellen Umfrage an, unentschieden in ihrer Haltung zur EU zu sein – Um sie wird besonders gekämpft

Foto: Screenshot/Video

Brexit, actually". Der britischer Premierminister Boris Johnson bediente sich im Wahlkampf einer Szene aus dem Kultweihnachtsfilm Love Actually, um deutlich zu machen, wie wichtig es ist, diesmal zur Wahl zu gehen. Im Film ist es Rory MacGregor, der mithilfe von Schildern und mit einem Ghettoblaster ausgerüstet Keira Knightley an der Türe ihres Londoner Reihenhauses seine lange geheim gehaltene Liebe gesteht.

Boris Johnson versucht, der an die Türe geeilten Wählerin die Dringlichkeit des Urnengangs zu vermitteln, um den Brexit endlich zu finalisieren. Der kleine Clip fand weitaus mehr Aufmerksamkeit als herkömmliche Wahlkampfvideos.

Wie die Briten aktuell eigentlich zum Austritt aus der Europäischen Union stehen, ist alles andere als eindeutig. Umfragen, die sich konkret auf ein zweites Referendum beziehen, zeigen: Seit die Inselbewohner im Juni 2016 für einen Austritt stimmten, variieren die Anteile der Brexit-Befürworter und -Gegner nicht besonders stark. 2016 waren es knappe 51,89 Prozent, die den Ausschlag gaben. Derzeit würden bei einer neuerlichen Abstimmung nur 48 Prozent für den Austritt stimmen. Die Zustimmung zu den konkurrierenden Parteichefs verhält sich ähnlich. Nach der letzten TV-Konfrontation der beiden vor der Wahl kam Johnson auf einen Wert von 52, Labour-Chef Jeremy Corbyn auf 48 Prozent. Insgesamt sehen die Politologen diese Parlamentswahl als Abstimmung zwischen Brexit-Befürwortern und -Gegnern. Labour stand dabei lange in der Kritik, weil die Partei keine eindeutige Brexit-Position bezog. Corbyn will mittlerweile, sollte er gewinnen, einen neuen Deal mit der EU verhandeln und diesen der Bevölkerung zur Abstimmung vorlegen. Die Liberaldemokraten wollen ein zweites Referendum über den Verbleib.

Politik geringer Stellenwert

Laut der aktuellen Eurobarometer-Umfrage meinen übrigens 45 Prozent der Briten, dass sie mit dem Funktionieren der Demokratie in der Europäischen Union durchaus zufrieden sind. Nur 24 Prozent sagen, die EU sei eine schlechte Sache. 42 Prozent finden hingegen, dass die EU eine gute Sache sei, nur 31 Prozent sind in dieser Frage unentschieden.

Diese 31 Prozent sind bei den heutigen Wahlen die am heißesten umkämpfte Gruppe. Vor allem die Labour-Partei versucht, mit ihrer Strategie der späten Festlegung Wähler und Wählerinnen aus beiden Lagern zu gewinnen.

Traditionell gehören die Briten Umfragen zufolge übrigens zu den unpolitischsten Europäern. Sogar in Zeiten des Brexits unterhält sich demnach ein Drittel der Menschen nicht regelmäßig privat über Politik. 40 Prozent der Befragten gaben sogar an, sie hätten gar kein oder nur ein geringes Interesse an Politik. Zumindest stieg das Interesse an europäischen Themen auf der Insel laut Eurobarometer im vergangenen Jahr an.

Der britische Schauspieler Hugh Grant, der in Love Actually den Premierminister spielt, wirbt aktuell im echten Leben übrigens für den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union. (Manuela Honsig-Erlenburg, 12.12.2019)