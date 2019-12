FÜR

Auch wenn der Ausdruck Win-win-Situation überstrapaziert sein mag: Mit der Einführung von Klimazöllen würde die Europäische Union gleich in mehreren Hinsichten als Gewinner dastehen. Erst einmal klimatechnisch. Ein gewichtiger Einflussfaktor für hohe CO2-Emissionen ist der internationale Transport. Waren werden global hin- und hergeschickt, verarbeitet, veredelt, verpackt. Bis die Güter beim Konsumenten ankommen.

Preissignal an der Außengrenze

Das schadet nicht nur der Umwelt, sondern kostet auch Jobs. Die internationale Arbeitsteilung – insbesondere in Form der Verlagerung in Entwicklungs- und Schwellenländer – gilt als ein wichtiger Grund für den Wegfall von Stellen in den Industrieländern. Ähnliches gilt für die Landwirtschaft, die unter Billigimporten leidet. Wenn selbst Zwiebeln aus Neuseeland in österreichischen Supermärkten angeboten werden, bedarf es in puncto Ökologie keiner weiteren Worte. Solange besagte Zwiebel nicht durch einen globalen CO2-Preis für den Transport nach Europa unattraktiv wird, könnte die EU dieses wichtige Preissignal an ihrer Außengrenze geben.

Stahl aus China würde unter einem Klimazoll-Regime teurer und wäre weniger wettbewerbsverzerrend. Foto: AFP / dpa / Julian Stahle

Ein CO2-Grenzausgleich – Experten favorisieren diesen Begriff gegenüber Klimazoll – würde nicht nur die Emissionen verringern, sondern Regionalität und Wettbewerbsfähigkeit in Europa erhöhen. Produktionen, bei denen die Verlagerung in Niedriglohnländer droht, könnten leichter in der EU gehalten werden. Schließlich funktioniert ein Grenzausgleich genauso schützend für inländische Hersteller wie ein klassischer Außenzoll. Damit hat das Konstrukt die gegenteilige Wirkung einer CO2-Steuer, die europäische Herstellung im internationalen Wettbewerb schwächen würde.

Druck auf Handelspartner

Allerdings gilt das nur für Waren, die wegen ihres ökologischen Fußabdrucks nicht mehr von Europa importiert würden. Damit übt die EU – immerhin der zweitgrößte Markt der Welt – Druck auf alle Handelspartner aus, die eigenen CO2-Emissionen zu reduzieren. Denn käme die neuseeländische Zwiebel mit dem Solarfrachter, hätte sie ihren Platz in den heimischen Regalen zurückerobert.

Das wären eigentlich schon ausreichend gute Argumente für den Grenzausgleich, aber es kommt noch ein Atout hinzu. Durch die Maßnahmen würde viel Geld in die europäischen Kassen gespült. Selbst konservative Schätzungen ergeben, dass der Klimazoll langfristig rund 300 Milliarden Euro einbringen könnte. Wenn diese Einnahmen ins EU-Budget flössen, könnte die Union die mühsamen Debatten um ihre Finanzierung bald beenden.

Bliebe noch die Frage, wie sich der Grenzausgleich handelstechnisch lösen lässt. Klarerweise ist damit zu rechnen, dass sich Staaten wie die USA massiv dagegen wehren werden, wenn die Union einen Ökotarif auf US-Produkte einheben sollte. Doch die Maßnahme ist mit dem Welthandelsregime kompatibel. Dann nämlich, wenn bei Exporten kein CO2-Aufschlag anfällt. Die Ausfuhren würden dann im Ausland besteuert – so es dort einen Klimazoll gibt.