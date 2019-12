So ein Frühstück wäre jeden Tag super.

[Green Deal] EU-Klimazoll: Allheilmittel oder neue Munition für Trump im Handelskrieg?

Podcast: Die traurige Wahrheit über die globale Klimapolitik.

[Inland] Die Familie, ein politisches Auslaufmodell.

Abgeordneter der FPÖ Wien belastet Strache vor möglicher Abspaltung.

[Wirtschaft] Arbeitnehmern drohen Verschärfungen bei Krankenständen.

[Edition Zukunft] Das Wiener Start-up "Hektar Nektar" will über den Verkauf von Honig die Züchtung von fünf Millionen Bienen fördern.

[Web] Bundestrojaner: Verfassungsgerichtshof kippt türkis-blaues Überwachungspaket.

[Etat] Böhmermann kommt ins ZDF-Hauptprogramm: Kann das gutgehen?

[Wetter] Warm anziehen! Immer wieder kann es Schneefall bis in tiefe Lagen geben. -2/+4° Grad.

[Zum Tag] Am 12. Dezember 1915 wurde Frank Sinatra geboren. Er war ein US-amerikanischer Sänger, Schauspieler und Entertainer, der mit Welthits wie "Fly Me to the Moon" (1964), "Strangers in the Night" (1966), "My Way" (1968) und "New York, New York" (1978) eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Populärmusik des 20. Jahrhunderts war.