Weihnachten im Glas

Cognac von Henessy Foto: Lukas Friesenbichler, Thomas Korn, Hersteller

Orangenzesten, Nelken, dunkle Schokolade, Trockenfrüchte und Röstnoten: Weder Richard Hennessy, als er 1765 den Cognac-Produzenten Hennessy gründete, noch die Master-Blender heute werfen Trockenfrüchte und Co ins Holz. Trotzdem bringt der Hennessy XO all diese feierlichen Facetten mit. Sie entstehen durch Reifung und Lagerung des Weinbrands. XO steht für "Xtremely Old", denn der Cognac, der in diese Flaschen kommt, ist mindestens 30 Jahre alt. Ab 180 Euro

Lockende Nüsse

Edle Haselnüsse Foto: Lukas Friesenbichler, Thomas Korn, Hersteller

Haselnüsse der Sorte Tonda Gentile Trilobata aus dem Piemont gelten als die weltweit besten und schmecken schon pur richtig gut. Doch es geht noch viel besser: Diese Haselnüsse werden karamellisiert, mit einer dünnen Schicht Nougat überzogen und schließlich in Kakaopulver gewälzt. Im roten Geschenkkarton locken sie hinter dem transparenten Deckel und rufen: "Iss mich!" Dann lieber gleich zwei Packungen kaufen, damit noch was zum Schenken bleibt. 19,90 Euro

Traditionsreiche Lebkuchen

Lebkuchen von Metzger & Söhne Foto: Lukas Friesenbichler, Thomas Korn, Hersteller

Vor wenigen Jahren schloss das letzte Geschäft des ehemaligen k. u. k. Hoflieferanten Metzger & Söhne am Wiener Stephansplatz. Nun hat bis Ende Jänner ein Pop-up-Store in der Mariahilfer Straße 101 geöffnet, wo die feinen Lebkuchen – mit neuem Verpackungsdesign – verkauft werden. Alle Lebkuchensorten werden mit Biohonig und ohne Konservierungsmittel hergestellt. Besonders schön zum Verschenken sind die gefüllten Lebkuchenpralinen. 34,95 Euro

Dein Schinken

Persönlicher Schinken mit Namenswidmung Foto: Lukas Friesenbichler, Thomas Korn, Hersteller

Einen ganz persönlichen Schinken kann man im steirischen Vulkanland bestellen: Der Name des oder der Beschenkten wird per Brennstempel in den Schinken gebrannt und die Keule dann bis zu 15 Monate reifen gelassen. Schließlich kann das acht bis zehn Kilo schwere Teil abgeholt werden oder auch direkt in der Vulcanothek im Wiener Palais Ferstel im Rahmen einer Schinkenparty gemeinsam mit Freunden vor Ort verspeist werden. 400 Euro (inkl. Lokalmiete)

Süßer Knusper

Aufstrich aus Pekannüssen und karamellisierten Mandelstückchen Foto: Lukas Friesenbichler, Thomas Korn, Hersteller

Gunnar Glinitzer ist Ernährungswissenschafter und hat sich vor einigen Jahren der Herstellung süßer Aufstriche unter dem Namen "Wiener Salon Nougat" verschrieben. Das Repertoire an palmöl-, laktose- und glutenfreien Nougatcremes wird in der Manufaktur kontinuierlich erweitert, die neueste Kreation besteht aus Pekannüssen sowie karamellisierten Mandelstückchen. Schmeckt pur aufs Brot oder auch in diversen Dessertkreationen. 9 Euro

Kunstvoller Tropfen

Grüner Veltliner aus dem Weingut Neustifter Foto: Lukas Friesenbichler, Thomas Korn, Hersteller

Seit 2007 pflanzt Karl Neustifter in Poysdorf im nördlichen Weinviertel einen Teil des Grünen Veltliners im Stockkulturweingarten an. Sämtliche Arbeiten werden dort von Hand oder mit dem Pferdepflug ausgeführt, nach der Gärung wird der Wein im Eichenfass ausgebaut. Die Flaschen mit Katzenmotiv werden jedes Jahr von einem Künstler entworfen, der jetzt neu erhältliche 2017er-Jahrgang von Gottfried LAF Wurm. Kann man gleich trinken oder bis zu 25 Jahre lang lagern. 90 Euro

www.weingut-neustifter.com

