Auf Booten wurden die Flüchtlinge von Griechenland nach Italien geschmuggelt (Symbolfoto). Foto: sw4/ Raoul Kopacka

Rom – Die italienische Polizei hat einen internationalen Schlepperring zerschlagen. Die Bande schmuggelte Migranten auf der Route zwischen Griechenland und Italien. 13 Personen – sieben Italiener und sechs Griechen – wurden im Zug der Ermittlungen festgenommen.

Hunderte von Migranten soll die Bande in den vergangenen Monaten nach Italien gebracht haben. Jeder Migrant, der an Bord kleinerer Boote Süditalien erreichte, zahlte für die Reise rund 6.000 Euro. Die Ermittlungen wurden von der Polizei in der apulischen Hafenstadt Lecce zusammen mit den griechischen Behörden und Eurojust geführt. Mehr als 100 Polizisten waren bei der Razzia im Einsatz. (APA, 12.12.2019)