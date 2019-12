72 Spieler geben sich bei "The Eliminator" einem Hatzerl hin, bei dem es nur einen Gewinner gibt. Foto: Forza Horizon 4

Forza Horizon 4 bekommt einen Battle-Royale-Modus. Der Modus heißt "The Eliminator" und wird kostenlos als Update zu dem ausgezeichneten Rennspiel heute hinzugefügt. 72 Spieler treten bei dem Überlebenskampf gegeneinander an, bei dem die langsameren Fahrer sukzessive ausscheiden. Zugleich hat man währenddessen die Möglichkeit, schnellere Autos zu erfahren. Anfangs startet man nämlich noch mit einer recht lahmen Kiste.

Forza

Eine Partie dauert 15 Minuten

Wie bei einem Battle-Royale-Spiel üblich, wird die Spielzone im Laufe der Zeit immer kleiner, sodass am Ende nur mehr wenige Fahrer gegeneinander spielen. Während eines "Hatzerl" können übrigens auch andere Spieler den Ausgang des Rennens stören, indem sie das Auto des Führenden rammen. Insgesamt zehn Stufen lassen sich durchgehen – am Ende hat man das schnellste Fahrzeug. Das Finale von "The Eliminator" stellt ein letztes Rennen zur Ziellinie dar. Rund 15 Minuten soll eine Runde insgesamt dauern. (red, 12.12.2019)