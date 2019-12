Erling Haaland Foto: APA/BARBARA GINDL

Salzburg/Dortmund – Erling Haaland von Red Bull Salzburg ist laut deutschen Medienberichten am Mittwoch auf dem Dortmunder Flughafen gesichtet worden. Die "Ruhr-Nachrichten" und das Dortmunder Lokalradio 91.2 berichten, dass der 19-Jährige nach der Landung einer Chartermaschine von einem Borussia-Dortmund-Mitarbeiter abgeholt wurde.

Haalands norwegischer Landsmann Jan-Aage Fjörtoft, der früher bei Rapid spielte und nun als Fußballexperte für diverse Medien arbeitet, bestätigte auf Twitter den Dortmund-Besuch. Gleichzeitig berichtete der 52-Jährige, dass es zuvor bereits Gespräche mit RB Leipzig gegeben habe.

Haalands Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2023. Nach seinen Leistungen in diesem Herbst sollen zahlreiche Topklubs an dem Torjäger interessiert sein. Salzburg wollte über den Dortmund-Besuch seines Stürmers vorerst nichts sagen und verwies auf eine Pressekonferenz um 13 Uhr, bei der auch Sportdirektor Christoph Freund dabei sein wird. (APA, 12.12.2019)