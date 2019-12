Foto: Jan Huebner/Bywaletz

Berlin – Ab der Saison 2021/22 ist die Fußball-Champions-League fast nur noch im Internet zu sehen. Der Bezahlsender Sky konnte sich mit der Uefa nach knapp 20-jähriger Zusammenarbeit nicht auf eine weitere Kooperation einigen. Das bestätigte Sky am Donnerstag. Die Entscheidung der Uefa bezieht sich auf Deutschland, eine zu den Rechten für Österreich ist noch nicht kommuniziert.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung hat sich der Streamingdienst Dazn die weiteren Rechte zur Übertragung der Fußball-Königsklasse gesichert, nachdem Amazon Prime wie berichtet bereits den Zuschlag für das Topspiel am Dienstag ab 2021 erhalten hatte. Über die Rechte in Österreich sei seitens der Uefa noch keine Entscheidung gefallen, teilt Sky Österreich mit.

Sky: "Zu teuer"

"Im gerade abgeschlossenen Ausschreibungsverfahren konnten wir uns nach rund 20 Jahren der Partnerschaft mit der Uefa nicht über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen", sagte der scheidende Sky-Deutschland-Chef Carsten Schmidt der "Bild". Die Rechte seien Sky zu teuer gewesen. "Auch im Sinne unserer Kunden waren wir nicht bereit, über den hohen Wert, den wir diesem Recht beimessen, hinauszugehen."

Die Endspiele allerdings werden von 2022 bis 2024 im ZDF zu sehen sein und damit wieder im frei empfangbaren Fernsehen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Verhandlungskreisen. Ein Finale mit deutscher Beteiligung muss laut deutschem Rundfunkstaatsvertrag zwingend und immer im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Dienstagspiele auf Amazon

Am Dienstag hatte Amazon als neuer Mitspieler seinen Einstieg in die Königsklasse ab der Saison 2021/22 bekanntgegeben. Demnach wird das Dienstagabend-Topspiel ausschließlich beim Streamingdienst des US-Internetriesen zu sehen sein. Nach dem Verkauf des ersten Rechtepakets ging es in eine neue Bieterrunde – und in der standen vor allem die derzeitigen Rechteinhaber Sky und Dazn unter Druck.

Neben den Rechten der Champions League vermarktet die Uefa auch die Europa League sowie die neue, 2021 erstmals ausgespielte Europa Conference League. In der aktuellen Ausschreibung war nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch ein Paket enthalten, das nur das Finale enthält und nur von Free-TV-Anbietern ersteigert werden konnte.

Seit der Saison 2018/19 und noch bis 2020/21 ist die Champions League ausschließlich bei Sky und dem ebenfalls kostenpflichtigen Dazn zu sehen. Somit bleibt für die laufende und die kommende Saison alles, wie es ist. Das ZDF hatte bis 2018 sechs Jahre lang Champions-League-Spiele gezeigt, ehe die Partien durch den derzeit laufenden Vertrag hinter der Bezahlschranke verschwanden. (APA, Reuters, 12.12.2019)