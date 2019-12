Kevin Love vs. Clint Capela, Cleveland Cavaliers vs. Houston Rockets. Foto: APA/AP/Dejak

Cleveland (Ohio) – Dank 55 Punkten von Topscorer James Harden haben die Houston Rockets am Mittwochabend (Ortszeit) einen 116:110-Erfolg bei den Cleveland Cavaliers gefeiert. Für den 30-Jährigen mit dem markanten Vollbart (Spitzname "The Beard") war es bereits das vierte Spiel der laufenden Saison der National Basketball Association (NBA) mit mindestens 50 Zählern.

Harden hat damit schon gegen insgesamt 15 Teams 50 Punkte oder mehr erzielt und jagt damit die NBA-Legenden Michael Jordan und Kobe Bryant (jeweils 17). "Er ist unglaublich! Würde er das zum ersten Mal machen, würde ich 'Wow, schaut euch das an!' sagen, aber er macht das seit Jahren", lobte Rockets-Coach Mike D'Antoni seinen Superstar, der zehn seiner 18 Dreier-Versuche versenkte.

Die Los Angeles Lakers feierten indes mit einem 96:87 in Orlando ihren bereits zwölften Auswärtserfolg en suite. Überragender Mann war einmal mehr LeBron James, der mit 25 Punkten, 11 Rebounds und 10 Assists bereits sein sechstes Triple-Double in dieser Saison verbuchte. Die Milwaukee Bucks prolongierten auch ohne den am Knie angeschlagenen "MVP" Giannis Antetokounmpo ihre Erfolgsserie mit einem 127:112-Triumph über die New Orleans Pelicans und halten nun schon bei 16 Siegen in Folge.

Kawhi Leonard erhielt am Mittwochabend bei der Rückkehr nach Toronto seinen Meisterschaftsring und hatte anschließend kein Erbarmen mit seinem Ex-Club, den er im Juni zum ersten NBA-Titel geführt hatte. Der 28-Jährige gewann mit den Los Angeles Clippers souverän 112:92 gegen die Raptors und kam dabei auf 23 Punkte, 6 Assists und 5 Rebounds. (APA, 12.12.2019)

Mittwoch-Ergebnisse der NBA:

Cleveland Cavaliers – Houston Rockets 110:116

Indiana Pacers – Boston Celtics 122:117

Orlando Magic – Los Angeles Lakers 87:96

Toronto Raptors – Los Angeles Clippers 92:112

Brooklyn Nets – Charlotte Hornets 108:113

Chicago Bulls – Atlanta Hawks 136:102

Minnesota Timberwolves – Utah Jazz 116:127

Phoenix Suns – Memphis Grizzlies 108:115

Milwaukee Bucks – New Orleans Pelicans 127:112

Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder 94:93

Golden State Warriors – New York Knicks 122:124 n.V.