Spielt "GTA 6" primär in Südamerika? Fans wollen einen Hinweis darauf in einem Trailer zu "GTA Online" gefunden haben. Foto: Rockstar Games

Steht Südamerika im Zentrum von GTA 6? Im Trailer zum neuen GTA Online-Update findet sich ein möglicher Hinweis darauf, der von Fans bereits diskutiert wird. So gibt es bereits länger Gerüchte darüber, dass GTA 6 unter anderem in Südamerika spielen soll und intern als "Project Americas" schon länger in Arbeit ist. In dem Trailer zu dem Update wird nun auch der Kontinent explizit hervorgehoben.

Rückkehr nach Vice City und Liberty City

Entweder liefert Rockstar Games also tatsächlich einen ersten Hinweis darauf, wo denn nun GTA 6 spielt oder der Entwickler hat sich nur einen Scherz erlaubt, um sich über die Gerüchteküche lustig zu machen. Als Dreh- und Angelpunkt des Spiels gilt übrigens Bogota, man soll aber auch nach New York (Liberty City) und Miami (Vice City) zurückkehren sollen. Offiziell hat Rockstar Games auf jeden Fall noch nichts bekanntgegeben.

Erscheint "GTA 6" mit den neuen Konsolen?

Wann GTA 6 erscheint wird ebenso immer wieder diskutiert. Der Tenor ist, dass das Spiel wohl mit der neuen Konsolengeneration kommt, die Ende 2020 erscheint. Eile hat Rockstar Games aber ohnehin nicht, da GTA 5 in Form von GTA Online weiterhin Millionen in die Kassen des Unternehmens spült. Regelmäßig integriert der Hersteller neue Inhalte, zuletzt "The Diamond Casino Heist", der den bisher größten Raubüberfall freischaltete. (red, 12.12.2019)