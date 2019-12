Jack Burns war vor allem aus der Netflix-Serie "One of Us" bekannt. Foto: KTheatreSchool Performing Arts Academy/facebook

Bekannt wurde er unter anderem durch mehrere BBC-Produktionen und die Netflix-Serie "One of Us". Nun ist der schottische Kinderstar Jack Burns im Alter von 14 Jahren überraschend gestorben.

Wie britische Medien berichteten, wurde Burns leblos in seinem Elternhaus in Greenock aufgefunden. Zur Todesursache war zunächst nichts bekannt. Jack Burns absolvierte neben seiner Schauspielkarriere eine Ausbildung zum Balletttänzer bei der Elite Academy of Dance in Greenock und beim Royal Conservatoire in Glasgow. (red, 12.12.2019)