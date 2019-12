Christelle Leblanc (Desiree Nosbusch), Jana Liekam (Paula Beer) in der zweiten Staffel von "Bad Banks". Foto: zdf, Maltese

Köln – Das ZDF gab den Starttermin der zweiten Staffel der Banker-Serie "Bad Banks" bekannt, die ersten drei Folgen werden am Donnerstag, 6. Februar ab 20.15 Uhr auf Arte ausgestrahlt, am Samstag darauf (8. Februar) startet dann das ZDF mit den ersten beiden Folgen. Die erste Staffel war im Februar 2018 zu sehen, die Serie mit Désirée Nosbusch, Paula Beer, Barry Atsma spielt in der Welt der Banken und der Hochfinanz, es geht um Manipulation, persönlichen Ehrgeiz, Digitalisierung und den Zusammenbruch von bestehenden Systemen.

In der zweiten Staffel erzählt Drehbuchautor Oliver Kienle, wie sich die Finanzwelt sechs Monate nach der Krise, mit der die erste Staffel endete, neu erfindet. Verschärfte Auflagen machen das Geschäft der fusionierten Deutschen Global Invest (DGI) mühsam. Der ersehnte Aufstieg in den Vorstand rückt für die neue Investmentchefin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) in weite Ferne. Auch für Jana Liekam (Paula Beer) läuft es in Frankfurt nicht nach Plan. Doch längst hat sie sich mit ihrem Team in Stellung gebracht. (red, 12.12.20199