"The World Is Not Enough" (Nintendo 64; 2000)

1997 erschien mit Golden Eye 007 bereits ein exzellenter James-Bond-Shooter, der darauffolgende Generationen prägte. Drei Jahre später schickte Nintendo mit The World Is Not Enough den nächsten Ableger ins Rennen, der gewissermaßen unter dem großartigen Vorgänger litt. So erhielt der Shooter vielerorts Lob, wurde aber im Glanz von Golden Eye 007 gerne übersehen. Dabei ist The World Is Not Enough sicher besser als die filmische Vorlage und ein echtes Shooter-Highlight.

Die Community ist gefragt

