Außerdem Kabarettgipfel, Columbo, Winston Churchill und das New Yorker Guggenheim-Museum

Spock (Zachary Quinto), Jaylah (Sofia Boutella) und McCoy (Karl Urban, v.l.n.r.) wissen in "Star Trek Beyond" noch nicht, mit wem sie es zu tun bekommen – Puls 4, 22.35 Uhr. Foto: Paramount Pictures

18.30 MAGAZIN

Konkret: Immer mehr Plastikverpackungen Auf dem Förderband beim Einkauf liegt oft weit mehr Plastik, als ein – in Verruf gekommenes – Plastiksackerl ausmachen würde. Eine Doppelmoral des Handels? Bis 18.51, ORF 2

20.15 SCIENCE-FICTION

Star Trek Beyond (USA/HK/CHN 2016, Justin Lin) Die Effekte mögen spektakulär und auf der Höhe der Zeit sein. Ansonsten ist der dritte Film des Star Trek-Kino-Reboots ganz dem Geist der Originalserie, sprich einem von Humor durchzogenen Humanismus verpflichtet. Eine grundsympathische Angelegenheit also. Bis 22.35, Puls 4

20.15 KABARETT

Kabarettgipfel: Glück und Unglück Lukas Resetarits, Andreas Vitasek, Omar Sarsam, Alex Kristan und das Duo BlöZinger auf der Bühne der Wiener Stadthalle. Bis 21.20, ORF 1

22.50 DOKUMENTATION

Universum History: Winston Churchill – Brite und Europäer Der britische Staatsmann war so widersprüchlich, dass sich sowohl Befürworter als auch Gegner des Austritts Großbritanniens aus der EU auf ihn berufen. Die Doku widmet sich sowohl seinem politischen Wirken als auch der Privatperson. Bis 23.40, ORF 2

23.40 DOKUMENTATION

Magie der Museen: Das Solomon R. Guggenheim Museum, New York Die New Yorker Künstlerin Julie Mehretu nimmt im Guggenheim-Museum Kunstwerke von Jackson Pollock und Marcel Duchamp in den Blick. Bis 0.35, ORF 2

23.40 GAUNERKOMÖDIE

Der Clou (The Sting, USA 1973, George Roy Hill) George Roy Hills routinierte Gaunerkomödie bescherte dem Gespann Paul Newman und Robert Redford einen weiteren Kassenhit und der Ragtime-Musik von Scott Joplin (The Entertainer!) eine ungeahnte Renaissance. Bis 1.45, WDR

0.20 BOX-MELODRAMA

Million Dollar Baby (USA 2004, Clint Eastwood) Boxtrainer Frankie (Clint Eastwood) nimmt widerwillig eine Kellnerin (Hillary Swank) unter seine Fittiche. Von Eastwood punktgenau inszenierter, melodramatischer Neo-Noir. Bis 2.20, ORF 1

0.35 KRIMI

Columbo – Tod am Strand (Columbo – Identity Crisis, USA 1975, Patrick McGoohan) Ein als Doppelagent entlarvter Geschäftsmann entledigt sich seines unliebsamen Partners. Leslie Nielsen ist bei diesem Columbo-Fall als Opfer zu sehen. Bis 2.05, ORF 2