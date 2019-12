Für Ratspräsident Charles Michel der erste Gipfel im neuen Amt als Gastgeber, ebenso für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Foto: Alain JOCARD / AFP

Viele neue Gesichter, aber kein Brite dabei, inhaltlich nicht viel Neues, keine Brexit-Diskussion, stattdessen der altbekannte Streit über die Dotierung des EU-Budgetrahmens bis 2027 und – vor allem – über die konkreten gemeinsamen Klimaziele der Union bis zum Jahr 2050. Das war das markante Bild beim EU-Gipfel von 27 der 28 Staats- und Regierungschefs der EU bei ihrem regulären Treffen, das Donnerstagnachmittag in Brüssel begann.

Zum ersten Mal seit dem EU-Beitritt 1973 fand der Gipfel ohne einen Premierminister aus Großbritannien statt. Boris Johnson hat die Neuwahlen ausgerechnet auf den 12. Dezember gelegt und blieb in London – fast so, als sei der Austritt seines Landes bereits vollzogen. Der EU-Skeptiker Johnson ließ sich im Rat ausgerechnet vom Ständigen Ratspräsidenten Charles Michel vertreten. Der hatte in dieser Funktion ebenso seine Premiere wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ist nach dem Abgang von Jean-Claude Juncker nun allein Doyenne der europäischen Politik. Was vordergründig nach formalen Veränderungen aussieht, dürfte auch substanziell einen großen Einschnitt in der Gemeinschaft markieren. Sollten die Briten Johnson im Amt bestätigen, dann wird der EU-Austritt per 31. Jänner gemäß dem vereinbarten Brexit-Deal vollzogen werden. Das Wahlergebnis wurde in der Nacht auf Freitag erwartet.

Die EU-27 müssten dann sofort damit beginnen, ein neues Handelsabkommen mit London zu verhandeln, welches nach der Übergangsfrist bis Ende 2020 bestehende Verträge ersetzt. Der Brexit wird starke Auswirkungen auf das EU-Budget, auf die Finanzierung der gemeinsamen Politiken haben, weil mit Großbritannien ein großer Nettozahler wegfällt.

Drei große Themen

Konsequenterweise standen beim Gipfel drei Themen im Mittelpunkt. Erstens: der Budgetrahmen 2021 bis 2027. Die Kommission will, dass die EU-Staaten 1,11 Prozent ihrer Wirtschaftskraft einzahlen, was die Nettozahler Österreich, Schweden, Niederlande und Dänemark aber strikt ablehnen. 1,0 Prozent des BNE sei Obergrenze, bekräftigte Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein. Die Differenz macht zig Milliarden aus.

Die 16 Kohäsionsländer der EU, die mehr aus dem Budget bekommen, als sie einzahlen, wollen das nicht akzeptieren. Sie fordern zudem Kompensation für Kosten der Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Umstellung von Kohle auf alternative Energien. Die vier Visegrád-Staaten Ungarn, Slowakei, Tschechien und Polen blockierten zunächst die Festschreibung des Ziels der Klimaneutralität ab 2050 und verlangen auch EU-Förderung von Nuklearenergie, was wiederum Österreich strikt ablehnt. So bleibt offen, wie der von von der Leyen präsentierte "Green Deal" für den Klimaschutz umgesetzt und finanziert werden soll.

Drittes damit zusammenhängendes Thema, das die EU ab 2020 dominieren wird: interne Reformen bis hin zum Abschluss eines neuen EU-Vertrags. (Thomas Mayer aus Brüssel, 12.12.2019)