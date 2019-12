London – In Großbritannien ist alles anders – jedenfalls beim Wahlrecht. Statt die Sitze nach dem Mehrheitswahlrecht und Listen zu verteilen, so wie dies in den meisten europäischen Ländern üblich ist, entscheidet sich das britische Votum in 650 Einzelwahlkreisen. Kandidatinnen und Kandidaten gewinnen diese mit einfacher Mehrheit und ziehen dann ins Unterhaus ein.

Die Karte wird dabei nach und nach relativ bunt: Vor allem in Nordirland stehen nicht die Großparteien Konservative, Labour, und Liberaldemokraten zur Wahl, sondern mehrere Regionalparteien. In Schottland werden viele Sitze für die Nationalisten von der SNP erwartet. Und im Süden Londons, in Brighton, gibt es wohl wieder einen einzelnen Grünen Punkt: Brighton wird vermutlich wieder der einzige Sitz für die Grünen sein.

Die Ergebnisse live und im Überblick:

(red, 12.12.2019)