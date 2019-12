Triumph für Boris Johnson: Die Wählerinnen und Wähler haben den britischen Premier bei der Unterhauswahl am Donnerstag allem Anschein nach den erhofften Sieg beschert. Einer BBC-Prognose um 4 Uhr Früh zufolge erhielt die Konservative Partei des Regierungschefs 357 Sitze. Sky News sagte den Tories 358 Sitze voraus. Damit wäre der mehrfach verschobene Austritt Großbritanniens aus der EU am 31. Jänner aller Wahrscheinlichkeit gewiss.

Die Labour-Opposition steuert hingegen auf schwere Verluste zu: Laut BBC-Prognose werden sie im neuen Unterhaus nur noch mit 201 Abgeordneten vertreten sein. Dies wäre das schlechteste Ergebnis seit der Wahl 1935 vor dem Zweiten Weltkrieg.

Klarer Wahlsieg für Boris Johnsons Konservative. Foto: APA/AFP/OLI SCARFF

Konkrete Ergebnisse im Laufe des Abends standen im Einklang mit der Prognose, etwa als die "rote Mauer" zusammenbrach, jenes Bollwerk sozialdemokratisch bestimmter Sitze im Norden Englands, auf den sich die Sozialdemokraten bisher verlassen hatten. Viel war in der Wahlkampagne von Labour diesen Bezirken die Rede gewesen. Sie waren teilweise seit 100 Jahren stets einen Vertreter der Arbeiterpartei nach London entsandt und 2016 mit großer Mehrheit für den EU-Austritt gestimmt hatten. Wählern dort galt Boris Johnsons ganze Aufmerksamkeit. Um 1.20 Uhr Ortszeit wurde die Strategie bestätigt: Die Stadt in der Grafschaft Cumbria fiel ebenso an die Tories wie wenige Minuten später Darlington im englischen Nordosten.

Hinter den Erwartungen zurück blieb das Abschneiden der Liberaldemokraten: Die dezidiert proeuropäisch auftretende Partei konnte der BBC-Prognose zufolge den bisher zwölf Mandaten nur eines hinzufügen. Vorsitzende Jo Swinson verlor ihr Unterhausmandat in Dunbartonshire East an die Kandidatin der SNP. Die schottische Nationalpartei gewann wie erwartet erheblich Mandate hinzu und könnte ihren Höchststand von 2015 (56 der 59 schottischen Wahlkreise) erreichen.

Reaktion Johnsons

Für Johnson hat sich die erste Dezemberwahl seit 1923 bezahlt gemacht. Er hatte die Wählerinnen und Wähler mit der Begründung vorzeitig an die Urnen gerufen, das Parlament blockiere den geplanten EU-Austritt. Die Tories haben ihr gutes Ergebnis offenbar vor allem Wählern in England zu verdanken.



Johnson selbst sagte in den frühen Morgenstunden am Freitag zunächst, es gehe "in die richtige Richtung". Später fügte er hinzu, es sehe so aus, als ob die konservative Regierung ein starkes Mandat bekommen habe, "den Brexit durchzuziehen".

Rücktrittsaufforderungen an Corbyn

Bei Labour wurden indes bereits die Messer gewetzt. Jeremy Corbyn stellte in den frühen Morgenstunden seinen Rücktritt in Aussicht und erklärte, bei keiner weiteren Wahl als Spitzenkandidat der Labour Partei antreten zu werden.

Mehrere führende Labour-Mitglieder hatten zuvor bereits auf Twitter scharfe Kritik an ihm geübt und ihm den Rücktritt nahegelegt. "Das ist die Schuld eines Mannes. Seine Kampagne, sein Wahlprogramm, seine Führung", schrieb die langjährige Labour-Abgeordnete Siobhain McDonagh. Der Abgeordnete Gareth Snell, der sich auf eine Niederlage in der Labour-Hochburg Stoke-on-Trent Central einstellte, beantwortete die Frage, ob Corbyn gehen müsse, mit einem lapidaren "Ja".

Jeremy Corbyn wird sich womöglich nicht mehr lange an der Spitze der Labour Partei halten. Foto: REUTERS/Hannah McKay

Veteranen wie die langjährige Abgeordnete Margaret Hodge betonten: Es handelt sich um das komplette Versagen des Vorsitzenden und seiner Politik. Der frühere Labour-Innenminister Alan Johnson spricht vom schlimmsten Ergebnis seit den 1930er-Jahren. Bei Corbyn und seinen Momentum-Jüngern (das ist die Organisationsgruppe der Labour-Linken) handele es sich um eine Sekte. Ihr Einfluss solle aus der Partei verschwinden. Der enge Vertraute Corbyns, Finanzsprecher John McDonnell, sagte hingegen, es sei eine Brexit-Wahl gewesen, die von Labour angeschobenen Themen hätten keine Chance gehabt. (Sebastian Borger aus London, red, 13.12.2019)