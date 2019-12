Ein iPhone wie aus einem Traum – ob gut oder schlecht, bleibt dem Betrachter überlassen. Foto: Caviar

Die Zeiten, in denen man damit angeben konnte, ein iPhone zu besitzen, sind längst vorbei. Besitzer des Apple-Smartphones gibt es quer durch alle Gesellschaftsschichten. Wer sich mit einem iPhone von der breiten Masse abheben will, der muss muss schon etwas tiefer in die Taschen greifen. Genau dazu gibt nun ein neues Angebot der russischen Firma Caviar die Möglichkeit – und das auch noch passend zur Saison.

Geschmackvoll

Unter dem Namen "Credo Diamond Christmas Star" hat Caviar vergoldete Versionen aktueller iPhones präsentiert. Um 140.880 US-Dollar bekommt man dann etwa ein iPhone Pro Max, das mit 24 Karat Gold und 3,05 Karat an Diamanten "verschönert" wurde. Als Motiv hat man sich für die Geburt Christi entschieden – es handelt es sich hierbei also quasi um das Jesus-iPhone.

Der Luxus besteht nicht aus Gold allein – also gibt es auch noch Diamanten. Foto: Carat

Auf sonderliche historische – oder theologische – Akkuratesse sollte man dabei übrigens keinen Wert legen. Zeigt das Motiv doch das Jesus-Kind in einem ziemlich bequem aussehenden Bett liegend. Vielleicht wollte man damit aber auch nur den Erfahrungshorizont der Milliardärs-Zielgruppe nicht überfordern.

Alternativen

Wer sich das nicht leisten kann, der kann übrigens stattdessen zur Variante auf Basis des kleineren iPhone 11 Pro greifen. Diese gibt es nämlich bereits um 129.080 US-Dollar – dafür aber auch nur mit 18 Karat Gold. Oder aber man greift gleich zu einem anderen goldenen Kalb. Hat Caviar doch im Vorjahr ein iPhone X mit 24 Karat Gold vorgestellt, auf dem dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gehuldigt wird. (red, 13.12.2019)