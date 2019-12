In dieser Galerie: 2 Bilder Baby-Yoda bei Hasbro. Foto: Hasbro/Screenshot Baby-Yoda bei Etsy. Foto: Etsy/Screenshot

Der Hype um Baby-Yoda reißt nicht ab. Die Miniversion der Spezies des berühmten Jedi-Meisters in The Mandalorian sorgte bereits beim Start der Disney+-Serie im November für Entzücken. Kein Wunder, dass Fans darin schon das passende Weihnachtsgeschenk sehen. Das Problem: Disney dürfte vom Erfolg des Charakters überrascht worden sein und wirft nun erst die Merchandising-Maschine an. So sind Spielzeugfiguren des kleinen grünen Helden teilweise erst ab Juni 2020 erhältlich.

282 Euro

Diese Marktlücke nützen mehrere Anbieter dankbar aus. So ist etwa auf der Verkaufsplattform Etsy die Spielzeugfigur "Tiny Master" zu finden. Nicht nur der Name ist eine Anspielung auf den kleinen Jedi-Meister, auch das Aussehen erinnert unweigerlich an Mini-Yoda. Interessierte Fans müssen aber ob des Angebots wohl trotzdem zweimal schlucken: Stolze 282 Euro kostet die Figur. Wer sich dazu überwindet, muss dann aber noch 14 bis 17 Monate Wartezeit ertragen.

Es finden sich auch noch andere Angebote auf Etsy. Etwa ein Weihnachtspullover mit der Aufschrift "All i want for christmas is Baby-Yoda", eine Anspielung auf Mariah Careys Weihnachtshit.

Spielwarenhersteller Hasbro bietet die Figur um 15,99 US-Dollar an. Allerdings wird hier auch erst ab Mai geliefert, bei Walmart ab April.

Disney+ ab März in Österreich

Da können Fans aus Österreich Baby-Yoda sogar schneller auf dem Bildschirm erblicken: Denn hierzulande startet der Streamingdienst Disney+ am 31. März 2020. Dann werden auch hier The Mandalorian und Baby-Yoda zu sehen sein. (red, 13.12.2019)