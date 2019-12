"Sekiro: Shadows Die Twice" ist das Spiel des Jahres. Foto: FromSoftware

thegameawards

Sekiro: Shadows Die Twice wurde bei den Game Awards zum Spiel des Jahres gekürt. Das Game von FromSoftware konnte sich gegen Death Stranding, Control, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2 und The Outer Worlds durchsetzen. Zugleich konnte Sekiro: Shadows Die Twice auch den Titel für das beste Action-Adventure des Jahres abräumen.

"Disco Elysium" trumpfte auf

Disco Elysium konnte ferner vier von vier Nominierungen gewinnen. So wurde das RPG zum besten Indie-Game, bestes RPG, bestes narratives Spiel und "frischestes" Indie-Game gewählt. Zu den weiteren Gewinnern zählen Death Stranding (Beste Game-Regie und bester Soundtrack), Control (beste grafische Gestaltung), Call of Duty: Mobile (bestes Mobile-Game) und Fortnite (bestes fortbestehendes Spiel).

Die weiteren Auszeichnungen

Das beste Fighting-Game des Jahres war laut der Jury Super Smash Bros. Ultimate, das beste Familien-Spiel Luigi's Mansion 3, das beste Strategie-Spiel Fire Emblem: Three Houses und das beste Rennspiel Crash Team Racing Nitro-Fueled. Zum besten Multiplayer-Titel wurde Apex Legends gekürt und das beste E-Sport-Game des Jahres ist League of Legends.

"Fortnite"-WM-Sieger E-Sportler des Jahres

E-Sport nahm bei den Game Awards überhaupt eine nicht unbedeutende Rolle ein. Der beste E-Sportler des Jahres ist der Fortnite-WM-Sieger Kyle "Bugha" Giersdorf, das beste E-Sport-Team G2, der beste Coach Danny "Zonic" Sorensen von Astralis CSGO-Team. Der beste E-Sport-Host ist Eefje "Sjokz" Depoortere, die dem STANDARD kürzlich ein Interview gab.

"Shroud" Content-Creator des Jahres

Zuletzt erhielt auch Michael "Shroud" Grzesiek die Auszeichnung zum besten Content Creator des Jahres. Der ehemalige CSGO-Profi wechselte vor kurzem von Twitch auf Microsofts Streaming-Plattform Mixer, wo der 25-Jährige Kanadier nun exklusiv sich vor der Kamera zeigt. Der Event fand in Los Angeles, im Microsoft-Center statt. (dk, 13.12.2019)