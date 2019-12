Goal für Grabner.

Glendale (Arizona) – Ein doppeltes Erfolgserlebnis hat am Donnerstag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erlebt: Der 32-jährige Kärntner schaffte zunächst vor eigenem Publikum in Glensdale die 1:0-Führung für seine Arizona Coyotes gegen die Chicago Blackhawks. Am Ende durfte er mit seinem Team über einen 5:2-Erfolg jubeln.

Für Grabner war es der siebente Saisontreffer in seinem insgesamt 625. NHL-Match. Sein 1:0 in der 3. Minute wurde im ersten Drittel dank Treffern von Clayton Keller und Brad Richardson zur 3:0-Führung. Keller setzte auch den Schlusspunkt zum 5:2. Die Coyotes führen in der Pacific Divison die Tabelle an. (APA, 13.12.2019)



NHL-Ergebnisse vom Donnerstag:

Arizona Coyotes (mit Grabner/1 Tor) – Chicago Blackhawks 5:2

San Jose Sharks – New York Rangers 3:6

Minnesota Wild – Edmonton Oilers 6:5

Buffalo Sabres – Nashville Predators 4:3

Florida Panthers – New York Islanders 1:3

Pittsburgh Penguins – Columbus Blue Jackets 1:0 n.V.

Detroit Red Wings – Winnipeg Jets 5:2

St. Louis Blues – Vegas Golden Knights 4:2

Vancouver Canucks – Carolina Hurricanes 1:0 n.V.

Anaheim Ducks – Los Angeles Kings 1:2

Calgary Flames – Toronto Maple Leafs 4:2

Tampa Bay Lightning – Boston Bruins 3:2