7. Gentrifizierung: Die Hipster kommen!

Die Verdrängung Einkommensschwacher aus hippen Vierteln kennt man aus New York und Berlin. Aber es gibt sie auch in Wien. Lange hatte man sich in der Hauptstadt in Sicherheit gewogen, doch internationale Investoren und der Drang nach Luxus machen auch vor Wien nicht halt.

