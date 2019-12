In dieser Galerie: 4 Bilder "Magic: Legends" "Magic: Legends" "Magic: Legends" "Magic: Legends"

Das Kartenspiel Magic: The Gathering wird ein MMO. Entwickler Perfect World und Cryptic Studios sind für die Umsetzung des Games zuständig, das Magic: Legends heißt. Das Spiel ist seit 2017 in Entwicklung. Damals kündigte Cryptic an, dass man einem neuen Free2Play-Action-MMORPG arbeitet.

Magic: Legends

Erster Trailer noch ohne Gameplay

"Als Planeswalker erkundest du großartige Welten, kämpfst gegen mächtige Kreaturen und triffst legendäre Geschöpfe, die über das Schicksal der Welt entscheiden", lautete die Ankündigung damals. Nun gibt es immerhin einen ersten Trailer – allerdings noch ohne Gameplay.

Anmeldung für Beta bereits möglich

Wann das Spiele erscheint, lässt man vorerst offen. Mehr Details und Features sollen im Jänner 2020 verkündet werden. Interessierte können sich bereits für den Beta-Test des MMOs anmelden. Dieser soll ebenso 2020 starten. (dk, 13.12.2019)