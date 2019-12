In dieser Galerie: 4 Bilder In der Kategorie "Buchaufschlagseiten nationale Zeitungen" holte die Edition Zukunft des STANDARD einen Award of Excellence. Foto: STANDARD Einen Award of Excellence in der Kategorie "Nachrichtenseiten zu Wahlen" gab es für die Agenda-Geschichte "Österreich wählt". Foto: STANDARD Ausgezeichnet wurde auch der Politik-Kreislauf in der Schwerpunktausgabe "Österreich wählt". Foto: STANDARD In der Kategorie Jubiläumsausgaben wurde die Schwerpunktausgabe "30 Jahre STANDARD" mit einem Award of Excellence ausgezeichnet. Foto: STANDARD

Wien – Der STANDARD hat bei den diesjährigen European Newspaper Awards abgeräumt: Unter 184 ausgewerteten Medien aus 25 Ländern gehen sechs Auszeichnungen (Awards of Excellence) an den STANDARD. In den 20 Kategorien des Wettbewerbs gab es mehr als 4.000 Einreichungen.

Die Auszeichnungen für den STANDARD

In der Kategorie "Buchaufschlagseiten nationale Zeitungen" reüssierte die Edition Zukunft des STANDARD. Bei den "Nachrichtenseiten zu Wahlen" gab es gleich zwei Auszeichnungen: erstens für den Entscheidungsbaum in der Agenda "Österreich wählt" und zweitens für den "Politik-Kreislauf" in der Schwerpunktausgabe "Österreich wählt".

In der Kategorie Jubiläumsausgaben wurde die Schwerpunktausgabe "30 Jahre STANDARD" mit einem Award of Excellence ausgezeichnet. Bei Multimedia-Storytelling gewann das Feature "50 Jahre Mondlandung – Rundreise um den Mond". In der Kategorie Online-Infografik konnte "Rückt Europa nach rechts?" einen Award holen.

Die besten Zeitungen Europas kommen in diesem Jahr aus Norwegen, den Niederlanden, Portugal, Großbritannien und Deutschland – beurteilt wurden sie von einer internationalen Jury. Die 17 Mitglieder kommen aus acht Ländern: Spanien, Portugal, Schweiz, Niederlande, Dänemark, Finnland, Griechenland und Deutschland. Es sind Journalisten, Wissenschafter und Designer.

Der Hauptpreis "European Newspaper of the Year" ist in vier Kategorien unterteilt: Lokalzeitung, Regionalzeitung, überregionale Zeitung und Wochenzeitung. In diesem Jahr gibt es zusätzlich einen Sonderpreis, eine "Judges' Special Recognition".

Die Gewinner im Überblick:

Lokalzeitung: Fædrelandvennen, Norwegen

Regionalzeitung: Leeuwarder Courant, Niederlande

Überregionale Zeitung: Público, Portugal

Wochenzeitung: Financial Times – FT Weekend, Großbritannien

Judges' Special Recognition: Fuldaer Zeitung, Deutschland

Die Preisverleihung findet bei einem Kongress vom 26. bis 28. April 2020 in Wien statt. Die Auszeichnungen werden zum 21. Mal vergeben. (red, 13.12.2019)